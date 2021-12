T-Mobile rozdaje zniżkę na przejazdy hulajnogami TIER

T-Mobile przygotował dla swoich klientów indywidualnych kolejną niespodziankę z cyklu Happy Fridays. Tym razem czeka na nich 20% zniżki na 10 przejazdów elektrycznymi hulajnogami TIER, z której można skorzystać przez 90 dni.

TIER to marka z sektora mikromobilności, która zagościł na polskim rynku w kwietniu tego roku i zyskała już spore grono fanów. Hulajnogi TIER stanowią alternatywę miejskiego transportu ze względu na swoją niezawodność, wygodę korzystania i przyjazny klimatowi sposób działania. Są one wyposażone w wymienne baterie, dzięki czemu łatwo i szybko można je naładować, bez konieczności przewożenia do magazynu. Producent postawił przy tym duży nacisk na bezpieczeństwo użytkowników – urządzenia wyposażone są w podwójne hamulce, podwójne zawieszenie oraz większe koła. Ponadto w styczniu 2020 roku TIER stał się pierwszą firmą z branży mikromobilności, której udało się osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną.

Jeśli szukasz szybkiego i bezpiecznego transportu, możesz sprawdzić hulajnogi TIER na swojej trasie do pracy, na uczelnię, spotkanie z przyjaciółmi czy szybkie zakupy. By to ułatwić, T-Mobile w ramach akcji Happy Fridays przygotował zniżkę na przejazdy tymi e-hulajnogami.

Jak skorzystać z prezentu?

Bonus uprawniający do 20% zniżki na 10 przejazdów hulajnogami TIER klienci indywidualni T-Mobile mogą odebrać od 17 do 21 grudnia 2021 roku w aplikacji Mój T‑Mobile. Po zalogowaniu użytkownik otrzyma unikalny kod i link do aplikacji TIER, w której należy ów kod wprowadzić – najpóźniej do 31 grudnia tego roku. Rabat na 10 przejazdów można wykorzystać przez 90 dni, czyli także w czasie bardziej wiosennej aury. Każdy użytkownik może aktywować jeden kod zniżkowy.

Z promocji mogą skorzystać zarówno indywidualni klienci abonamentowi (Rodzina, T, T DATA), jak i użytkownicy usług na kartę (GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy) oraz MIX (Frii Mix).

