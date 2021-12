Warszawa: TIER wynagrodzi użytkowników za poprawne parkowanie e-hulajnóg

TIER podpisał z władzami Warszawy porozumienie wprowadzające nowe zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Osoby, które zaparkują e-hulajnogę w specjalnie wyznaczonych do tego strefach, mogą liczyć na gratyfikację.

Wchodząc do Polski TIER zapowiedział zupełnie nowe podejście do transportu osobistego, pozwalające użytkownikom na wygodne i bezemisyjne przemieszczanie się po mieście. Poza wprowadzeniem na polskie ulice bezpieczniejszych i w pełni neutralnych klimatycznie pojazdów, operator dąży również do jak najbliższej współpracy z miastami, w których operuje. Z tego względu firma jeszcze przed rozpoczęciem działalności operacyjnej w Warszawie aktywnie włączyła się w rozmowy dotyczące warunków współpracy operatorów z tutejszym Zarządem Dróg Miejskich.

Już wkrótce użytkownicy e-hulajnóg TIER, którzy zaparkują pojazd w wyznaczonych we współpracy z miastem strefach, otrzymają darmowe minuty do wykorzystania podczas kolejnych przejazdów. Rozwiązanie to ma na celu promowanie dobrych praktyk w korzystaniu z hulajnóg elektrycznych oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na kulturę poruszania się po przestrzeni miejskiej z szacunkiem do pozostałych użytkowników dróg. Funkcjonalność wynagradzająca użytkowników za odpowiednie pozostawianie pojazdów jest wdrażana w aplikacji TIER w całym kraju, a obecnie działa już w Krakowie i Trójmieście.

Zobacz: TIER bierze się za źle zaparkowane e-hulajnogi

Zobacz: TIER przejmuje firmę nextbike. Chce być liderem mikromobilności

W myśl misji zmiany mobilności na dobre, TIER dba o współpracę nie tylko przed, ale również po rozpoczęciu działalności operacyjnej. Doświadczenie operatora z kilkunastu innych rynków pokazuje jak ważne jest dzielenie się danymi operacyjnymi z miastem, które najlepiej zna potrzeby mieszkańców oraz posiada największą wiedzę o systemie komunikacji miejskiej. Również w przypadku Warszawy operator chętnie zgodził się na udostępnianie miastu część danych o przejazdach i wypożyczeniach oraz innych statystyk, mogących ułatwić planowanie sieci parkingów czy infrastruktury dla e-hulajnóg.

W TIER jesteśmy zwolennikami transparentnej współpracy, wymiany wiedzy i kształtowania zasad użytkowania pojazdów w zrównoważony sposób. Nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że wyłącznie działanie ramię w ramię z miastami pozwala na prawdziwe zmiany w branży mobilności. Dlatego też wypracowanie zasad korzystania z e hulajnóg to dla nas podstawa. Jeszcze przed wejściem do Warszawy w sierpniu b.r. rozpoczęliśmy negocjacje z miastem, aby w kolejnym kroku jako pierwszy z operatorów to porozumienie podpisać. Nowe reguły, jak i otwartość miasta na współpracę, bardzo nas cieszą i utwierdzają w przekonaniu, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć znacznie więcej.

– powiedział Mathieu Deloly, Dyrektor Zarządzający TIER Mobility Poland

Pomyśl, zanim zostawisz

Porzucona lub zaparkowana w nieodpowiednim miejscu e-hulajnoga może stanowić przeszkodę na drodze, szczególnie niebezpieczną dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi. By zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg, hulajnogę należy zaparkować w miejscu do tego przeznaczonym, a jeśli takiego miejsca nie ma – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika (oddalonej od jezdni). Szerokość pozostawiona dla pieszych nie może być mniejsza niż 1,5 metra. Zaparkowana odpowiednio hulajnoga powinna „przylegać" do ściany budynku lub stać za pozostawioną tam wcześniej inną hulajnogą i nie blokować przejścia lub przejazdu.

Dbając o porządek w przestrzeni publicznej, TIER stopniowo wprowadza również funkcjonalność wykonywania zdjęć w aplikacji po zaparkowaniu pojazdu. Celem jest zachęcenie użytkowników do poprawnych praktyk korzystania z pojazdów, a także ułatwienie pracy zespołowi operacyjnemu TIER, porządkującemu przestrzeń miejską. Opcja jest już dostępna między innymi w Radomiu i Oświęcimiu, a w najbliższych tygodniach zostanie wdrożona w kolejnych miastach w Polsce.

Zobacz: T-Mobile: stwórz życzenia, wygraj hulajnogę Xiaomi

Zobacz: Xiaomi Mi Electric Scooter 3: bardzo dobra e-hulajnoga dojazdowa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TIER

Źródło tekstu: TIER