TIER bierze się za źle zaparkowane e-hulajnogi

TIER uruchomił w Krakowie patrole, których celem jest porządkowanie wszystkich źle zaparkowanych e-hulajnóg oraz edukowanie w zakresie odpowiedzialnego korzystania z pojazdów. Operator ulepsza też autorski system gratyfikacji za poprawne parkowanie oraz startuje z kampanią edukacyjną w komunikacji miejskiej.

Pół roku działalności w polsce wystarczyło, by TIER na stałe wpisał się w krajobraz wielu polskich miast. Rozwój firmy wiąże się z wyznaczaniem kierunku zmian dla branży i zupełnie świeżym podejściem do współpracy z miastami oraz edukacji na temat zrównoważonego rozwoju i transportu, jak i bezpiecznego korzystania z hulajnóg. TIER proaktywnie nawiązuje rozmowy z władzami miast, ustalając warunki współpracy. Warto podkreślić, że był pierwszym operatorem, który podpisał porozumienie z władzami Krakowa, jeszcze przed rozpoczęciem działalności.

Patrole TIER i kampania edukacyjna

Nowością aktualnie wprowadzoną przez TIER są ekipy na e rowerach, które patrolują ulice w obrębie 2. obwodnicy Krakowa i porządkują źle zaparkowane hulajnogi. Patrole będą na bieżąco przyjmować i reagować na zgłoszenia od przechodniów, dotyczące wymagających interwencji pojazdów. Poza dbaniem o porządek w przestrzeni publicznej ich zadaniem będzie również bezpośrednie edukowanie w zakresie odpowiedzialnego korzystania z e hulajnóg. Operator nieustannie przypomina, że na pojazdach można jeździć wyłącznie w pojedynkę oraz stanowczo zabrania przejazdów po spożyciu alkoholu.

W tym tygodniu TIER startuje też z kampanią edukacyjną w komunikacji miejskiej. Podczas codziennych przejazdów pasażerowie w Krakowie będą mogli zapoznać się z kluczowymi zasadami jazdy na hulajnodze oraz jej parkowania z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu.

Zmiana mobilności na dobre oznacza zapewnienie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań dla naszych użytkowników, ale też innych uczestników ruchu. Wyróżniamy się najbezpieczniejszymi e hulajnogami, realizujemy wydarzenia oraz kampanie edukacyjne nt. bezpieczeństwa, a teraz chcemy zrobić kolejne kroki. Mamy świadomość, że tylko realne działania przynoszą efekty, dlatego uruchamiamy patrole TIER porządkujące e pojazdy na krakowskich ulicach oraz rozszerzamy system nagradzania użytkowników za parkowanie, który po pilotażowym wprowadzeniu latem tego roku w Krakowie okazał się strzałem w dziesiątkę i jest już dostępny w kolejnych polskich miastach.

– powiedział Mathieu Deloly, Dyrektor Zarządzający TIER Mobility Poland

Dwa razy więcej minut

Od minionego weekendu rozszerzony został także system TIER wynagradzający użytkowników za wzorowe parkowanie hulajnóg w postaci przyznawania darmowych minut do wykorzystania podczas jazdy. System ten został po raz pierwszy w Polsce wprowadzony właśnie na ulicach Krakowa, już 3 miesiące temu. Sukces akcji wyrażony w prawidłowo zaparkowanych e-pojazdach skutkuje podwojeniem liczby darmowych minut na kolejny przejazd. Liczba minut została zwiększona, dzięki czemu użytkownicy TIER w Krakowie mogą otrzymać już 2 minuty na kolejne przejazdy po zaparkowaniu hulajnogi w specjalnie wytyczonych miejscach na ulicach miasta, widocznych także w aplikacji TIER.

Pomyśl, zanim zostawisz

Porzucona lub zaparkowana w nieodpowiednim miejscu e-hulajnoga może stanowić przeszkodę na drodze, szczególnie niebezpieczną dla osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi. By zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg, hulajnogę należy zaparkować w miejscu do tego przeznaczonym, a jeśli takiego miejsca nie ma – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika (oddalonej od jezdni). Szerokość pozostawiona dla pieszych nie może być mniejsza niż 1,5 metra. Zaparkowana odpowiednio hulajnoga powinna "przylegać" do ściany budynku lub stać za pozostawioną tam wcześniej inną hulajnogą i nie blokować przejścia lub przejazdu.

TIER i jego zalety

TIER w styczniu 2020 roku jako pierwsza firma z branży mikromobilności osiągnął neutralność klimatyczną. Technologia wymiennych baterii, zastosowana we wszystkich e-pojazdach, umożliwia optymalizowanie procesu ładowania. Stosowany przez firmę nowoczesny model e-hulajnogi wyróżnia się stabilną konstrukcją – szerszą podstawą, większymi kołami, podwójnymi amortyzatorami i hamulcami, przez co jazda na nich jest komfortowa.

