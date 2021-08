Fiat 500X-F12 to nowa hulajnoga elektryczna na polskim rynku

Fiat 500X-F12 to pierwsza e-hulajnoga z nowej serii X, która stylistycznie nawiązuje do samochodu Fiat 500. Urządzenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy zwracają uwagę na design i możliwość poruszania się na długich dystansach.

Fiat 500X-F12 to największy z dotychczasowych modeli hulajnóg elektrycznych marki Fiat. Duże, 12-calowe, pompowane koła pozwalają nie tylko korzystać z niego na praktycznie każdym podłożu. Dają również o wiele większą przyczepność oraz zapewniają bardzo dobrą amortyzację. To wszystko w znacznym stopniu zwiększa komfort użytkowania urządzenia.

Sercem e-hulajnogi jest nowoczesny, zintegrowany z reduktorem silnik o mocy 250 W, który pozwala rozwinąć prędkość do 25 km/h. Od innych odróżnia go niespotykany w innych urządzeniach moment obrotowy wynoszący aż 37 Nm, podczas gdy typowa wartość dla hulajnóg to zaledwie 18,4 Nm. Nowością jest także bardzo pojemny akumulator 15 Ah, dzięki któremu na jednym ładowaniu baterii, trwającym maksymalnie 10 godzin, pokonamy trasę do 55 km.

Składana hulajnoga waży 20 kg i udźwignie do 120 kg. Pojazd został wyposażony w przedni i tylny hamulec tarczowy, pełne oświetlenie przód i tył oraz sygnalizację hamowania. Tak jak wszystkie wersje e-hulajnóg producenta, Fiat 500X-F12 nawiązuje swoim wyglądem do znanego i lubianego Fiata 500 – kultowego, włoskiego samochodu. Minimalistyczny design i przemyślana kolorystyka hulajnogi są więc kwintesencją włoskiego stylu.

Dostępność i cena

Hulajnoga Fiat 500X-F12 jest dostępna w kolorze czarnym w cenie 2499 złotych. Znaleźć ją można między innymi na euro.com.pl oraz mediaexpert.pl.

Specyfikacja techniczna:

Model: Fiat 500X-F12,

Koła: 12" x 2.125”,

Silnik: 350 W z reduktorem,

Prędkość: do 25 km/h,

Zasięg: do 55 km,

Obciążenie maksymalne: 120 kg,

Obciążenie minimalne: 30 kg,

Akumulator: 36V 15 Ah,

Czas ładowania: ok. 10 h,

Masa: 20 kg,

Wymiary (złożona): 134,5 x 46,8 x 58,2 cm,

Wymiary (gotowa do jazdy): 134,5 x 46,8 x 132 cm.

