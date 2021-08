Czy dysk SSD NVMe na PlayStation 5 jest wolniejszy niż wbudowany?

PlayStation 5 może w końcu korzystać z dodatkowych dysków SSD NVMe PCIe 4.0. O ile są one wolniejsze od nośnika wbudowanego? Okazuje się, że różnie się niewielkie lub wręcz żadne.

Sony w końcu aktywowało złącze M.2 w PlayStation 5, co oznacza, że do konsoli można już montować dodatkowe dyski SSD NVMe PCIe 4.0. Te muszą jednak spełniać konkretne wymagania, spośród których najważniejsze to właśnie obsługa interfejsu PCIe 4.0 oraz prędkość odczytu co najmniej 5500 MB/s. Dzięki temu można na nich instalować gry, które są przecież przystosowane do bardzo szybkiego nośnika wbudowanego w PS5. Jak duże będą wtedy różnice w ładowaniu gier?

PlayStation 5 - dysk SSD NVMe konta wbudowany

Swoimi przemyśleniami na ten temat pochwalił się Mike Fitzgerald - Game's Director of Core Technology w Insomniac Games, które stworzyło między innymi gry z serii Spider-Man. Na Twitterze napisał on, że przeprowadził testy z wykorzystaniem kilku różnych dysków SSD NVMe. Użył w tym celu inną grę ich produkcji, czyli Ratchet & Clank: Rift Apart. Z jego pomiarów wynika, że różnice w czasie ładowania są praktycznie niezauważalne. Jednocześnie przetestował dyski, które nie spełniają wymogu 5500 MB/s przy odczytywaniu danych. Wtedy różnice są już mocno zauważalne.

Wypróbowaliśmy również niektóre dyski Gen4 M.2, które nie spełniają specyfikacji i zauważyliśmy do 15% wolniejsze ładowanie w najbardziej obciążających SSD obszarach gry. Bez tragedii, ale uważnie sprawdźcie specyfikację kupowanego dysku, ponieważ nasza gra opiera się na wysokiej jakości pamięci masowej.

- napisał Mike Fitzgerald z Insomniac Games.

Aktualizacja, która aktywuje złącze SSD M.2 w PlayStation 5, nie jest jeszcze publicznie dostępna. Na razie update znajduje się w kanale beta, ale udostępnienie go wszystkim użytkownikom to kwestia czasu. Niestety, kupno kompatybilnego dysku półprzewodnikowego o pojemności 1 TB to koszt rzędu 800-1000 zł. Sporo.

