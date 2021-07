Oto pierwszy dysk SSD NVMe kompatybilny z PlayStation 5

Seagate FireCuda 530 NVMe SSD PCIe 4.0 to pierwszy dysk, który oficjalnie jest kompatybilny z konsolą PlayStation 5.

Firma Seagate zaprezentowała nowy dysk SSD NVMe z interfejsem PCIe 4.0. Model o nazwie FireCuda 530 jest pierwszym oficjalnie kompatybilnym z PlayStation 5 nośnikiem. Zostało to potwierdzone przez Jeffa Parka, krajowego menedżera Seagate na Australię i Nową Zelandię.

Przeprowadziliśmy testy z Sony na PlayStation 5 i dzisiaj możemy potwierdzić, że FireCuda 530 z radiatorem spełnia wszystkie wymagania PS5. Konstrukcja konsoli sprawia, że gniazdo dysków SSD jest bardzo wąskie, więc nie ma zbyt wiele miejsca na zamontowanie nośnika. Jednak w przypadku FireCuda 530 – nawet z radiatorem na górze – smukła konstrukcja pozwala na zamontowanie dysku. Oczywiście model bez radiatora jest jeszcze cieńszy, więc oba zmieszczą się w PlayStation 5.

- powiedział Jeff Park z Seagate.

Jeśli chodzi o sam dysk, to według danych producenta oferuje on prędkości na poziomie około 7300 MB/s, co czyni go 2 razy szybszym w porównaniu do modeli PCIe 3.0 oraz nawet 12 razy szybszym od dysków SSD SATA. Z kolei TBW aż 5100 TB oznacza, że przez 5 lat codziennie można zapisywać i usuwać aż 70% pojemności dysku. Nośnik zbudowany został na bazie kontrolera E18 oraz pamięci 3D TLC NAND. Do sprzedaży trafią wersję o pojemności 500 GB oraz 1, 2 i 4 TB. Ceny zaczynają się od 219 NZ$ za model 500 GB bez radiatora i dochodzą aż do 1549 NZ$ za wersję 4 TB z radiatorem. To według aktualnego kursu od 590 do aż 4200 zł.

PlayStation 5 wyposażone jest w złącze M.2 NVMe PCIe 4.0. Jednak na razie nie jest ono aktywne i zmieni się to dopiero za sprawą którejś z przyszłych aktualizacji. Póki co nie jest to wielkim problemem, bo brakowało dysków, które byłyby oficjalnie kompatybilne z konsolą. Seagate FireCuda 530 jest pierwszym takim nośnikiem. Nic dziwnego, że w Australii i Nowej Zelandii wyprzedały się już wszystkie modele.

Zobacz: Twój komputer zużywa dużo prądu? Ciesz się, że go masz

Zobacz: Intel chciał naciągnąć Cię na wydatek. Nie pykło

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Seagate

Źródło tekstu: wccftech