Kraków to setne miasto z hulajnogami TIER na świecie

Od 30 kwietnia 2021 roku na ulicach Krakowa pojawią się hulajnogi elektryczne firmy TIER. Stolica Małopolski to setne miasto na świecie z usługami TIER Mobility.

Zaledwie dwa tygodnie po polskim debiucie w Trójmieście, TIER dostarczy na ulice Krakowa 700 e-hulajnóg, a następnie będzie sukcesywnie zwiększać ich liczbę w zależności od potrzeb lokalnej społeczności. Stolica Małopolski to rynek wyjątkowy. Miasto jest od lat bardzo zaangażowane w kwestie związane z walką ze zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem powietrza. Te same wartości są również kluczowe w strategii zrównoważonego rozwoju TIER, który od stycznia 2020 roku jest firmą neutralną klimatycznie, pierwszą z obszaru mikromobilności, której udało się osiągnąć ten cel.

Proaktywny dialog z miastem i jego mieszkańcami

TIER jest pierwszym operatorem hulajnóg elektrycznych w Krakowie, który wystąpił do władz miasta z wnioskiem o podpisanie porozumienia o współpracy przed rozpoczęciem działalności. Na mocy tego porozumienia marka chce stać na czele pozytywnych zmian w ruchu miejskim oraz przyczynić się do redukcji emisji z transportu samochodowego. Warunki ogólne, które obejmują wyznaczony obszar działalności i strefy zakazu parkowania, zostały określone i wdrożone w ścisłej współpracy z urzędnikami miejskimi. TIER zobowiązał się też do prowadzenia zrównoważonego biznesu uwzględniającego dobro miasta i jego mieszkańców.

Kraków to krok milowy dla TIER. To już setne miasto na świecie, w którym dostępne są nasze w 100% neutralnie klimatycznie pojazdy. Wiemy, że mieszkańcy Krakowa są wymagający i świadomi oraz cenią sobie przyjazność środowisku i bezpieczeństwo w stopniu równie wysokim, jak TIER. Jesteśmy przekonani, że to między innymi z tego powodu nasze innowacyjne, bezpieczne i komfortowe e-hulajnogi będą najchętniej wybierane przez mieszkańców.

– powiedział Mathieu Deloly, Dyrektor Zarządzający TIER w Polsce

Ponieważ kwestia rozmieszczenia oraz dostępności e-hulajnóg w Krakowie jest szczególnie ważna, TIER będzie intensywnie pracować nad efektywnym zarządzaniem i poprawnym parkowaniem swoich pojazdów w mieście. Wszystkie elektryczne hulajnogi TIER w Polsce są ponadto wyposażone w wymienne baterie, dzięki czemu możliwa będzie ich wymiana na miejscu. Technicy nie muszą zabierać hulajnóg w celu ich naładowania do magazynów.

Bezpieczna i zrównoważona jazda przez Kraków

Elektryczne hulajnogi TIER wyróżniają się szeregiem innowacyjnych funkcji, które służą bezpieczeństwu i wygodzie użytkowników. Są wśród nich największe na rynku koła, podwójne hamulce, szersza podstawa, podwójna nóżka, uchwyt do bezprzewodowego ładowania telefonów oraz podwójne zawieszenie. Wszystko to razem ma sprawić, że miejska podróż na nich będzie płynna, komfortowa i przede wszystkim bezpieczna. Każda przejażdżka z TIER jest nie tylko neutralna dla klimatu, ale także objęta ubezpieczeniem OC. TIER obiecuje, że e-hulajnogi tej firmy mają najdłuższą żywotność na rynku, a ponadto wykwalifikowani technicy regularnie dbają o stan techniczny pojazdów.

Jak zacząć jeździć hulajnogą TIER

Aby spróbować jazdy e-hulajnogą TIER, należy pobrać aplikację, zarejestrować się i przypisać swoją metodę płatności. Następnie wystarczy znaleźć e-hulajnogę na mapie lub na ulicy i odblokować ją, skanując umieszczony na niej kod QR za pomocą aplikacji. Aby zakończyć jazdę, użytkownik powinien znaleźć bezpieczne miejsce do zaparkowania, opuść nóżki, otworzyć aplikację TIER i dotknąć przycisku "Zakończ przejazd". Minuta jazdy e-hulajnogą TIER kosztuje 45 groszy, natomiast opłata za odblokowanie hulajnogi wynosi 2,50 zł.

Osoby, które po raz pierwszy zarejestrują w aplikacji TIER, mogą otrzymać dwa darmowe odblokowania i 40 darmowych minut dodanych do ich konta po zarejestrowaniu się z kodem TIERPOLSKA.

Środki ostrożności w świetle pandemii COVID-19

TIER podejmuje szeroko zakrojone działania prewencyjne, kierując się wytycznymi WHO (World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia), jak również wytycznymi lokalnymi. Obowiązujące w firmie procedury są zatwierdzane przez zewnętrznych ekspertów ds. COVID-19, co daje dodatkową pewność, że zapewniona jest właściwa ochrona dla obsługiwanych społeczności. Szczegółowy wykaz wszystkich podjętych środków można znaleźć na stronie internetowej tier.app/covid19.

Źródło tekstu: TIER