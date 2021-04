TIER to nowy operator e-hulajnóg, startuje w Gdańsku. Podbije rynek?

Zbliża się pełnia sezonu na e-hulajnogi, a entuzjaści tej formy transportu będą mieli jeszcze większy wybór. W Polsce rozpoczyna działalność nowy operator mikromobilności – TIER – na początek w Gdańsku, później w innych miastach. Firma jest przekonana, że to jej oferta okaże się najlepsza.

Pierwsze elektryczne hulajnogi TIER pojawią się w Gdańsku, a następnie w ciągu kilku dni również w Gdyni i Sopocie. Już na start TIER rozstawi ich ok. 500, a docelowo w Trójmieście ma ich być blisko 3000.

TIER planuje także ekspansję w kolejnych miastach Polski m.in. w Krakowie, Szczecinie czy Warszawie. Wszystko po to, aby w 2021 r. oferować Polakom blisko 10 000 hulajnóg.

TIER będzie eko i bardziej bezpieczny

Nowy operator usług e-hulajngowych jest przekonany, że jego oferta będzie wyjątkowa na tle konkurencji. Kluczowym wyróżnikiem jest to, że wszystkie e-hulajnogi TIER są wyposażone w wymienne baterie, co ułatwia serwis i ładowanie. Technicy nie będą więc musieli zabierać hulajnóg w celu ich naładowania do magazynów, a to pozwoli sprawniej zarządzać całym procesem ładowania hulajnóg. Jak obiecuje TIER, proces ten połączony będzie dodatkowo z regularnym dbaniem o stan techniczny pojazdów oraz ich rozmieszczaniem.

E-hulajnogi TIER wyróżniają się podwójnymi hamulcami, a podstawa hulajnogi oraz jej koła są większe niż przeciętnie, co pozytywnie wpływa na komfort i odczucia podczas jazdy. Hulajnogi są też wyposażone w uchwyty do smartfonów umożliwiające ich bezprzewodowe ładowanie.

TIER podkreśla, że od stycznia 2020 r. jest firmą neutralną klimatycznie. Marka dokonuje szczegółowej analizy emisji CO2 i pozostałych gazów cieplarnianych do atmosfery na każdym etapie działalności, a następnie dąży do ich eliminacji. W przypadku, gdy emisji nie da się uniknąć, kompensuje ją np. poprzez sadzenie drzew. Marka zamierza też maksymalizować średni cykl życia pojazdów, nie tylko poprzez ich trwałą konstrukcję, ale też regularne naprawy i przywracanie ich do służby.

TIER – jakie ceny?

Minuta jazdy e-hulajnogą TIER ma kosztować 45 groszy, a za odblokowanie pojazdu trzeba będzie zapłacić 2 zł 50 gr. Na start będzie można też skorzystać z promocji. Podczas rejestracji wystarczy podać kod TIERPOLSKA, który pozwoli dwukrotnie bezpłatnie odblokować hulajnogę oraz jeździć bez dodatkowych opłat przez 40 minut. TIER ma również program poleceń, w którym zarówno osoba polecająca, jak i nowy użytkownik rejestrujący się w aplikacji za jej namową, otrzymają po 10 zł kredytu do wykorzystania. W pierwszej fazie działalności marka oferować będzie ponadto pakiet bezpłatnych odblokowań przez miesiąc za złotówkę.

TIER Mobility ma swoją główną siedzibę w Berlinie i obecnie działa w ponad 95 miastach w 12 krajach w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Źródło tekstu: TIER Mobility