Koniec z beztroską użytkowników e-hulajnóg. Wejdą nowe przepisy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy regulującej dotychczasowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. Projekt przewiduje ustanowienie zakazu kierowania hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Reguluje też kwestię porzucania pojazdów na środku chodników, a niesubordynowani użytkownicy dostaną mandaty.

Nowe regulacje prawne obejmują również inne, niebędące e-hulajnogami urządzenia transportu osobistego (UTO), czyli wszystkie pojazdy zasilane silnikami elektrycznymi, takie jak deskorolki elektryczne oraz urządzenia wspomagające poruszanie się (np. rolki).

Zobacz: Bolt Rentals testuje mówiące hulajnogi

Tylko po drogach rowerowych, z ograniczeniem prędkości

W myśl nowych przepisów użytkownicy hulajnóg elektrycznych będą mogli poruszać się przede wszystkim drogami dla rowerów. Jeżeli ich nie ma, mogą korzystać z jezdni, na której dozwolony jest ruch z prędkością maksymalnie 30 km/h.

Kolejny istotny zapis dotyczy maksymalnej prędkości poruszania się hulajnogą elektryczną, która nie może przekroczyć 20 km/h. Obecnie przyjętym maksimum jest 25 km/h.

Jazda hulajnogą elektryczną po chodniku albo drodze dla pieszych będzie dozwolona tylko wyjątkowo, jeżeli chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Ustawodawca zastrzegł jednak, że w takim przypadku użytkownik musi zachować szczególną ostrożność, jechać z prędkością zbliżoną do prędkości poruszania się pieszych oraz jest zobowiązany ustępować im pierwszeństwa.

Zobacz: E-hulajnogi: 8 km/h po chodniku. Nowy pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości

Posypią się kary i mandaty

Nowa ustawa zabroni użytkownikom hulajnóg elektrycznych przewożenia na nich innych osób, zwierząt i ładunków. Przepisy mają uregulować również kwestię porzucania środków transportu na chodnikach i trawnikach i wprowadzają możliwość karania mandatem za złe parkowanie, w wysokości 100 zł.

W myśl nowych przepisów hulajnogi powinny być parkowane w miejscach do tego przeznaczonych, wydzielonych przez zarządcę drogi. Natomiast w wypadku, kiedy takich miejsc nie ma, należy zostawić hulajnogę na chodniku od zewnętrznej strony, jak najdalej od jezdni, i ustawiać je jedna za drugą, równolegle do pasa drogowego, żeby zajmowały jak najmniej części chodnika. Szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych musi być nie mniejsza niż 1,5 m.

Nowa ustawa wprowadza opłatę za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej i parkowanie na parkingu strzeżonym. Stawka ma wynieść – podobnie jak w przypadku rowerów i motorowerów – 118 zł za odholowanie i 22 zł za każdą dobę przechowywania. Przewidziano również mandaty m.in. za korzystanie z telefonu podczas jazdy czy jazdę pod wpływem alkoholu.

Zobacz: Hulajnogi hive od teraz na karnety w abonamencie

Karta rowerowa podczas e-jazdy

Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej. Nie będą mogły w żadnym wypadku, nawet w towarzystwie opiekuna, poruszać się po drodze publicznej.

Do kierowania e-hulajnogami i innymi urządzeniami transportu osobistego przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku osób, które ukończyły 18 lat, dokument ten nie będzie wymagany.

Żadne uprawnienia nie będą potrzebne jedynie do poruszania się urządzeniem wspomagającym ruch i napędzanym siłą mięśni. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

Zobacz: Zielone e-hulajnogi Bolt – śmigałem na nich po Warszawie i coraz bardziej mi się podobają

Zobacz: Fiacik na baterie! Test Hulajnogi Fiat 500 F85-W

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: FREENOW / hive

Źródło tekstu: Newseria, PAP