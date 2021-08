Na Mapach Google w polskich miastach znajdziecie e-hulajnogi TIER

TIER to operator e-hulajnóg, który od kwietnia próbuje zawojować rynek mikromobilności w Polsce. Teraz dodatkową popularność może mu zapewnić integracja z Mapami Google. Aplikacja ułatwia wypożyczenie hulajnogi w polskich miastach.

Polscy użytkownicy Map Google mogą odnaleźć pojazdy TIER na terenie Krakowa, Trójmiasta i Warszawy bezpośrednio w aplikacji, a także wskazać tę formę transportu podczas planowania swojej podróży.

Poza wskazaniem najbliższego dostępnego pojazdu TIER w okolicy aplikacja powiadamia także o czasie potrzebnym na dojście do pojazdu, zasięgu baterii, szacunkowym koszcie wypożyczenia czy przewidywanym czasie dotarcia na miejsce. Z Mapy Google można także bezpośrednio uruchomić aplikację TIER.

Obecnie zintegrowana usługa jest dostępna w 43 największych miastach Europy i systematycznie pojawia się na kolejnych rynkach.

Jak znaleźć e-hulajnogę TIER w aplikacji Mapy Google?

Aby zlokalizować najbliższą e-hulajnogę TIER, wystarczy wpisać adres docelowy, sprawdzić sugerowane trasy i wybrać opcję „TIER” w sekcji tras rowerowych. W kolejnym kroku Mapy Google wskażą najbliższe e-hulajnogi TIER z wyznaczeniem ich dokładnej lokalizacji, odległości od użytkownika i stanu naładowania. Po wybraniu opcji rozpoczęcia jazdy, użytkownik zostanie przekierowany do aplikacji TIER, która poinstruuje go co do dalszych, standardowych kroków.

Źródło zdjęć: TIER

Źródło tekstu: TIER