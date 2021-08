Hulajnogi elektryczne TIER trafiają na ulice Warszawy

TIER już 100 dni jest obecny na polskim rynku i właśnie wkracza ze swoimi e-hulajnogami do dziesiątego miasta w naszym kraju. Tym razem przyszła kolej na Warszawę.

Na ulice Warszawy wyjadą dziś (4 sierpnia 2021 roku) e-hulajnogi TIER, szczycącego się pozycją lidera mikromobilności w Europie. Już na starcie neutralnych klimatycznie pojazdów będzie wystarczająco dużo, by znaleźć jedną w okolicy, a docelowo, wraz ze wzrostem zainteresowania, ich liczba może osiągnąć nawet kilka tysięcy. Wraz z rozpoczęciem działalności w stolicy TIER świętuje też pierwszą okrągłą rocznicę pojawienia się na polskim rynku oraz rekordową liczbę pół miliona przejazdów, wykonanych przez użytkowników w ciągu pierwszych 100 dni obecności marki w Polsce. Warszawa jest ważnym krokiem na drodze dynamicznego rozwoju operatora – będzie już dziesiątym miastem w Polsce i 128 na świecie, w którym TIER zmienia mobilność na dobre.

Dzięki szczegółowej analizie, eliminacji oraz kompensacji emisji na każdym etapie działalności firmy, TIER jest w 100% neutralny klimatycznie już od stycznia 2020 roku. Z kolei Warszawa to jedyne miasto w Polsce, które złożyło oficjalną deklarację osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dzięki temu e-hulajnogi TIER stanowić będą ważny element ekologicznej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni miejskiej, a także będą realną alternatywą dla transportu spalinowego.

Oferowanie wygodnych rozwiązań dla mieszkańców oraz bliska współpraca z miastem to podstawowe zasady, którymi TIER kieruje się na drodze zrównoważonego rozwoju swoich usług. Z tego powodu, na długo przed pojawieniem się w Warszawie, operator aktywnie włączył się w rozmowy z tutejszym Zarządem Dróg Miejskich, których celem było stworzenie zasad współdziałania miasta z firmami działającymi w sektorze mikromobilności.

Wejście do Warszawy to niewątpliwie ważny krok dla TIER w zmienianiu polskiej mobilności na dobre. Od momentu, gdy udostępniliśmy e hulajnogi w Trójmieście minęło sto niezwykle intensywnych dni. W międzyczasie pojawiliśmy się w ośmiu kolejnych miastach w Polsce, a nasi użytkownicy wykonali w tak krótkim czasie okrągłą liczbę pół miliona przejazdów. To wymierny dowód na to, że nasze e hulajnogi zyskują sympatię mieszkańców jako najwygodniejsze i najbezpieczniejsze. Jestem przekonany, że tak samo ocenią je Warszawiacy.

– powiedział Mathieu Deloly, Dyrektor Zarządzający TIER w Polsce

Zupełnie nowa jakość e-hulajnóg

TIER podaje, że e-hulajnogi tej firmy to najnowsza generacja takich pojazdów, zapewniająca zdecydowanie lepsze doświadczenia z użytkowania niż modele, które były dostępne w przeszłości. Wyróżniają się one znacznie stabilniejszą konstrukcją: szerszą podstawą, większymi kołami, podwójnymi amortyzatorami i hamulcami. Dzięki temu jazda nimi powinna być komfortowa i przyjemna. Flota TIER wyposażona jest w technologię wymiennych baterii, które można wymienić na miejscu, bez konieczności przewożenia do magazynu całych pojazdów. TIER maksymalizuje też średni czas życia hulajnóg poprzez trwałą technologię ich konstrukcji oraz regularne naprawy i przywracanie pojazdów do służby.

Wynagrodzenie za parkowanie

Realizując misję zmiany mobilności na dobre, TIER przetarł szlak i jako pierwszy operator w Polsce wprowadził system wynagradzania użytkowników za parkowanie e-hulajnóg w wyznaczonych strefach, za pomocą darmowych minut. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na potrzeby władz i mieszkańców miast borykających się z problemem źle ustawionych

bądź porzuconych hulajnóg. Gratyfikacja jest aktywna w aplikacji TIER na terenie Trójmiasta, Kołobrzegu, Krakowa, Oświęcimia, Szczecina i Władysławowa, a docelowo będzie także uruchamiana w każdym mieście, gdzie takie strefy się pojawią, w tym oczywiście również w Warszawie.

Integracja z platformami mobilnościowymi

W ramach globalnego partnerstwa e-hulajnogi marki TIER można wypożyczyć i opłacić przez aplikację FREE NOW w Trójmieście i Krakowie, a od teraz również w Warszawie. Na rynku polskim to pierwsza tego typu integracja niezależnych względem siebie platform mobilnościowych. W takim partnerskim modelu użytkownicy FREE NOW zyskują szerszy dostęp do innych niż taxi opcji transportu w mieście w ramach platformy MaaS, a użytkownicy e-hulajnóg TIER dodatkowy kanał, przez który mogą z nich korzystać. Ponadto, e hulajnogi berlińskiego startupu są też dostępne w usłudze Moovit, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwiej skorzystać z wygodnej, zielonej alternatywy dla samochodu i transportu zbiorowego z poziomu jednej aplikacji.

TIER w Polsce

W Polsce TIER działa obecnie w 10 miastach – od Trójmiasta, przez Kraków, Szczecin i Oświęcim po Warszawę. Na rok 2021 firma wyznaczyła sobie za cel dalsze umacnianie pozycji lidera na rynku europejskim oraz ekspansję w kolejnych miastach i krajach Europy. Wprowadzając e-rowery w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii, TIER uzupełnia swoją stale rosnącą ofertę zróżnicowanych rozwiązań mobilnych. Tym samym TIER jest jednym z pierwszych dostawców mikromobilności, który oferuje użytkownikom trzy różne rodzaje pojazdów w jednej aplikacji.

Jak zacząć jeździć TIER

Aby spróbować jazdy e-hulajnogą TIER należy pobrać aplikację, zarejestrować się i przypisać swoją metodę płatności. Następnie wystarczy znaleźć e-hulajnogę na mapie lub na ulicy i odblokować ją skanując umieszczony na niej kod QR za pomocą aplikacji. Aby zakończyć jazdę trzeba znaleźć bezpieczne miejsce do zaparkowania, opuść nóżki, otworzyć aplikację TIER i dotknąć przycisk "Zakończ przejazd".

Minuta jazdy e-hulajnogą TIER kosztuje 45 groszy, natomiast opłata za odblokowanie hulajnogi wynosi 2,50 zł. Dla najbardziej aktywnych użytkowników w Warszawie przygotowane zostały specjalne pakiety pozwalające na obniżenie kosztu przejazdów. Już na starcie będą to pakiet „dzienny”, pozwalający na nielimitowaną ilość przejazdów w ciągu 24h za 29,99 zł, oraz pakiet miesięczny umożliwiający bezpłatne odblokowywanie e-hulajnóg TIER przez 30 dni za złotówkę. Nowi użytkownicy TIER mogą też skorzystać z kodu promocyjnego TIERWARSZAWA , dzięki któremu będą mogli skorzystać z dwóch darmowych odblokowań e-hulajnogi i 20 minut jazdy.

Źródło zdjęć: Tier

Źródło tekstu: Tier