Mapy Google mogą być groźne podczas górskich wędrówek

Czy Mapy Google są bezpieczne dla użytkowników? To pytanie ponownie stało się aktualne, gdy się okazało, że aplikacja prowadzi turystów na najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii bardzo niebezpieczną trasą.

Najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii, Ben Nevis, ma wysokość 1345 m.n.p.m. To stosunkowo niewiele, ale nawet taka góra może się okazać niebezpieczna dla turystów, gdy spróbują na nią wejść niewłaściwą trasą. A jak znaleźć tę dobrą? Wiele osób wierzy, że pomogą w tym Mapy Google. To narzędzie świetnie się nadaje, jeśli chcemy przejechać trasę z punktu A do punktu B po drogach. W przypadku górskich szlaków nie zawsze jest tak pięknie, jakbyśmy tego chcieli.

Na problem z Mapami Google zwrócili uwagę eksperci zajmujący się górą Ben Nevis. Zaniepokoił ich fakt, że coraz więcej osób próbuje wejść na ten szczyt od południowej, bardzo niebezpiecznej strony, która - w razie niepogody - może się stać śmiertelną pułapką. Mapy Google pokazywały, jak dojechać na parking najbliżej góry, a potem najkrótszą trasę na szczyt (a przynajmniej tak to wygląda - patrz mapa poniżej).

Trasa ta, według ekspertów, jest bardzo niebezpieczna nawet dla doświadczonych wspinaczy.

Dla tych, którzy chcą chodzić po górach, logiczne wydaje się zapoznanie się z Mapami Google, aby uzyskać informacje o tym, jak dostać się na wybrany szczyt. Ale kiedy wpisujesz Ben Nevis i klikniesz na ikonę "samochodu", wyskakuje mapa trasy, zabierając cię na parking u podnóża Glen Nevis, a następnie przerywaną linię, która pokazuje trasę na szczyt. Linia przechodzi przez bardzo stromy, skalisty teren, gdzie nawet przy dobrej widoczności byłoby trudne, aby znaleźć bezpieczną linię. Dodaj niską chmurę i deszcz, a sugerowana linia Google jest potencjalnie śmiertelna.

– powiedziała Heather Morning, ekspert d.s. bezpieczeństwa górskiego w Szkocji

Firma Google naprawiła już ten problem, kierując turystów do miejsca, w którym można trafić na właściwy szlak na Ben Evis, po zachodniej stronie szczytu. Nie jest jednak wykluczone, że na podobne niebezpieczeństwo mogą trafić także osoby, które używają Map Google podczas wędrówek na inne góry.

Przy okazji należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół. Jak podaje firma Google, kropkowana linia na mapie powyżej nie oznacza trasy wędrówki, lecz jest to jedynie linia, która wskazuje odległość z parkingu (na który można dojechać samochodem) od wybranego celu, czyli szczytu Ben Nevis. Po raz kolejny się okazało, że Map Google należy używać z głową, a do wędrówek po bezdrożach lepiej jest użyć innych narzędzi, na przykład mapy turystycznej.

