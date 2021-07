TikTok zakazuje reklam kryptowalut

TikTok wziął się za reklamy kryptowalut. Chińska aplikacja zakazuje ich reklamowania. Nie są to jednak jedyne zabronione rzeczy w popularnej aplikacji.

TikTok to jedna z najpopularniejszych aplikacji na świecie. Jednocześnie jest to prawdziwa kopalnia złota dla jego właścicieli. Nic nie wskazuje na to, by tempo rozwoju aplikacji miało spowolnić. Oznacza to między innymi, że ByteDance może sobie powybrzydzać, jeśli chodzi o reklamy w swojej aplikacji. Chińczycy uaktualnili swój regulamin i zakazali wszystkich produktów finansowych, a także działalności użytkowników reklamujących inwestycje w kryptowaluty. Nie chodzi zatem jedynie o reklamy we współpracy z ByteDance. Ruch ten wydaje się skorelowany z ostatnim zaostrzeniem polityki Chin względem kryptowalut.

TikTok nie tłumaczy jednak swoich kroków polityką rządu chińskiego. Douyin i TikTok to jednak nie jest technicznie rzecz biorąc dokładnie ta sama aplikacja. TikTok tłumaczy, że ostatnio pojawia się coraz więcej oszustów i pospolitych naganiaczy, którzy chcą wykorzystać naiwność użytkowników. TikTok jest bardzo popularny wśród młodzieży, TikTok musi więc bardzo dbać, by informacji o kryptowalutach nie brała ona z podejrzanych źródeł.

Źródło zdjęć: pixabay, wł

Źródło tekstu: gizchina, wł