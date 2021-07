TikTok z trzema miliardami pobrań i rekordowymi przychodami

TikTok to nowy król świata mediów społecznościowych. Chińska aplikacja bije kolejne rekordy pobrań i zarobków.

Niektórzy nadal nie doceniają TikToka, ale ciężko o większy błąd. Ta aplikacja odniosła olbrzymi sukces na rynku mediów społecznościowych. TikTok pokonał magiczną granicę trzech miliardów pobrań w sklepach Google Play i Apple App Store. Wyniki te obejmują co prawda Douyina (wersję TikToka na Chony kontynentalne) w iOS, ale nie obejmują innych sklepów w świecie Androida. Oznacza to, że nie ma tam danych o pobraniach w Chinach, gdzie nie ma usług Google Play. Oznacza to, że ostateczny wynik TikToka jest jeszcze lepszy. Dotychczas jedynie cztery inne aplikacje (niebędące grami) przekroczyły granicę 3 miliardów instalacji.

To Facebook, WhatsApp, Messenger oraz Instagram. Jednocześnie TikTok w widowiskowy sposób powiększa swoje przychody. W drugim kwartale 2021 TikTok zebrał od swoich użytkowników 535 milionów dolarów. Dla porównania w pierwszym kwartale 2021 było to 385 milionów dolarów. Jeszcze dwa lata temu było to zaledwie 27 milionów dolarów... Użytkownicy TikToka wydali tym samym 2,5 miliarda dolarów. Pozostałe aplikacje (niebędące grami), które tyle zarobiły to Tinder, Netflix, YouTube i Tencent Video. Raz jeszcze trzeba tu przypomnieć - wyniki te nie obejmują innych sklepów na Androida niż Google Play. Nie ma zatem chińskiej części rynku Androida.

