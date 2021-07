Z Google Earth możesz śledzić swoich ulubionych superbohaterów

Google Earth pozwala w jeden dzień odwiedzić 10 miejsc z filmów o superbohaterach. I to bez względu na to, czy założymy pelerynę, czy też nie skorzystamy z takiego ekwipunku.

Filmy to często sposób na podróż do idealnych, rajskich miejsc. Pozwalają też wkroczyć w zgiełk wielkiego miasta czy zanurzyć się w atmosferę spokojnej wsi. Filmy o superbohaterach nie są wyjątkiem. Nawet najbardziej fantastyczne wszechświaty są odtwarzane w prawdziwych sceneriach, które można odwiedzić.

Google Earth umożliwia użytkownikom odwiedzenie najbardziej charakterystycznych miejsc z ich ulubionych filmów o superbohaterach. Z peleryną lub bez, to narzędzie pozwala podróżować z buddyjskiej świątyni Zojoji w Japonii, do której przenosi nas nieśmiertelny Wolverine, do Islandii, na lodowiec Vatnajökull, gdzie Batman uczył się sztuki walki… i wiele innych miejsc.

Dla fanów filmów Marvela i DC, wirtualnych podróżników i tych, którzy szukają inspiracji na swoje prawdziwe wyprawy, w Google Earth przygotowano 10 miejsc, w których znaleźli się superbohaterowie.

Film zrodzony z sagi X-Men, skupiający się na postaci Wolverine’a (w tej roli Hugh Jackman). Bohater trafia do Japonii, której nie odwiedzał od II wojny światowej. To tam zanurza się w mroczny świat kontrolowany przez Yakuzę i samurajów. Scenę pogrzebu starego przyjaciela Wolverine'a, pana Yashidy, kręcono w XIV-wiecznej świątyni buddyjskiej Zojoji.

Kto z Was nie pamięta epickiej walki Christiana Bale'a z Liamem Neesonem? Ta konfrontacja miała miejsce na lodowcu Vatnajökull w Islandii. To było niebezpieczne, a zarazem piękne miejsce. Czy wiedzieliście, że podczas kręcenia tych scen pękła pokrywa lodowa?

Pewnie nie mielibyście nic przeciwko chodzeniu do szkoły dla mutantów prowadzonej przez profesora Charlesa Xaviera. Właściwie ta szkoła to Casa Loma - zamek znajdujący się w Toronto (Kanada) i zbudowany w 1914 roku. Dzięki Google Earth możecie spacerować korytarzami tego pięknego budynku, aby bliżej go poznać i przypomnieć sobie niektóre sceny z filmu.

Google Earth nie może Was zabrać na majestatyczną wyspę Themyscira, ale możemy pomóc Wam odwiedzić paryskie muzeum Luwr, które służyło jako miejsce kręcenia wielu filmów, w tym Wonder Woman. To właśnie tam pracuje amazońska księżniczka Diana Prince.

Rozpoznanie scenerii z kosmicznych wypraw może być trudne, ale pierwsze sceny filmu Jamesa Gunna były kręcone na jednym z największych dworców kolejowych w Belgii - Liege-Guillemins. Niezwykła konstrukcja została zaprojektowana przez hiszpańskiego architekta Santiago Calatravę.

Jedną z najbardziej zapamiętanych przez wszystkich scen w tym filmie jest koronacja T'Challa (w tej roli wystąpił Chadwick Boseman) na króla Wakandy. Miejscem, które wybrano do jej nakręcenia, były wodospady Guerrero, które w rzeczywistości są wodospadami Iguazú, położonymi na granicy argentyńskiej prowincji Misiones i Brazylii.

Clark Kent (w tej roli Christopher Reeve) pracował jako dziennikarz dla Daily Planet. Biura redakcji faktycznie znajdowały się w Daily News Building - budynku w Nowym Jorku, w którym dawniej mieścił się New York Daily News.

Pamiętacie jak Tony Stark (w drugiej solowej przygodzie Roberta Downeya Jr.) cieszy się pudełkiem pączków i kawą w Randy's Donuts? To kultowy sklep w Los Angeles, którego słynny znak ma prawie siedem metrów wysokości.

Jednym z najbardziej napiętych momentów w tym filmie jest ostateczna bitwa między Thorem a Malekithem. Tutaj możemy zobaczyć, jak gigantyczny statek kosmiczny ląduje obok XVIII-wiecznego Old Royal Naval College w Londynie.

W ostatniej scenie tego niesamowitego filmu, tuż po tym, jak zniknęła połowa wszechświata, widzimy Thanosa wyłaniającego się z małej kabiny, aby obejrzeć zachód słońca między górami i polami ryżowymi. To krajobraz tarasów ryżowych w Banaue, wyrzeźbionych w zboczach gór wyspy Luzon (Filipiny).

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Google