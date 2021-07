Google Play: za darmo aplikacje i gry o łącznej wartości 140 zł!

Sklep Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do biblioteki Google Play będzie Twoja na zawsze. Tym razem zaoszczędzić można w sumie prawie 140 zł. Zebraliśmy interesujące gry i aplikacje na telefon, które możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Cross the Cliff

Normalna cena 3,29 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Cross The Cliff to gra łącząca refleks i planowanie. Twoim zadaniem jest tu przeprowadzić obrotową konstrukcję z dwiema końcówkami przez trasę, złożoną z klifów i przepaści. Gra jest minimalistyczna i wymaga jedynie dotykania ekranu w odpowiednim momencie, by zmienić „kotwicę” urządzenia.

Candy Joy : Jelly Bear

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Candy Joy to gra typu „dopasuj 3”, w której gramy kolorowymi słodyczami. Zebranie linii z pięciu identycznych cukierków daje bonus, który znacznie ułatwi dalszą grę, zebranie czterech w kwadracie zaś pozwala uzyskać bonusowego misia-żelka. Ponadto można kupić powerupy za zebrane monety i rzucić wyzwanie znajomym. Płatna wersja gry usuwa reklamy między poziomami, daje więcej monet na start (100 zamiast 20) i dwa razy więcej powerupów.

Blackthorn Castle

Normalna cena: 18,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play



Blackthorn Castle, a w zasadzie „The Mystery of Blackthorn Castle” to klasyczna gra typu point&click, w której trzeba odnaleźć tajemniczy artefakt. Gra jest częścią serii, w której Twój wuj Henry prosi Cię o pomoc w poszukiwaniach róznych skarbów. Tym razem przygoda ma miejsce w ślicznym, 14-wiecznym zamku Blackthorn, otoczonym mrocznym lasem. Nie zabrakło tu łamigłówek, szyfrów i poszukiwania potrzebnych elementów w złożonych scenach.

Gra pozwala na błyskawiczne podróżowanie między odwiedzonymi miejscami, można też zrobić zdjęcia wskazówek na później, a postęp jest zapisywany automatycznie. W razie potrzeby można skorzystać z podpowiedzi. Warto zwrócić uwagę również na autorską ścieżkę dźwiękową gry.

Memorize: Learn English Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo

Memorize to seria aplikacji do nauki słówek, wykorzystująca klasyczne fiszki. Tym razem za darmo można zgarnąć wersję pomagającą uczyć się języka angielskiego. Dzięki Memorize możesz opanować ponad 3 tysiące często używanych słów i zwrotów, nie zabrakło zapisu fonetycznego i wymowy brytyjskiej oraz amerykańskiej w formie nagrań. Kolejne słówka są dobierane przez sztuczną inteligencję na podstawie aktualnego stanu wiedzy i potrzeby utrwalenia oraz zwyczajów użytkownika. Aplikacja wyświetla też statystyki i informuje o prawdopodobieństwie wystąpienia słówek. Można również sprawdzić znaczenie słówek w słowniku z wyszukiwarką.

Auto-rotate Control Pro

Normalna cena: 8,09 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Auto-rotate Control Pro to małe narzędzie, pozwalające kontrolować obracanie ekranu z obszaru powiadomień. Jednak w przeciwieństwie do systemowego ustawienia, można wyłączyć obracanie ekranu dla konkretnych aplikacji. Aplikacja może nie radzić sobie z niektórymi aplikacjami systemowymi. Na pewno nie zmusi do zmiany orientacji tych apek, które zostały zaprogramowane do pracy tylko w jednej pozycji. Wynika to po prostu z działania funkcji obracania ekranu na Androidzie.

bhyve Pro

Normalna cena; 46,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

bhyve Pro to aplikacja dla specjalistów z dziedziny nawadniania krajobrazu. Pozwala ona łatwo zarządzać systemami nawadniania marki b · hyve zdalnie. Klient może udostępnić kod do zarządzania przez internet i wtedy można sterować nawadnianiem z dowolnego miejsca na świecie. Na miejscu zaś można skorzystać z łączności Bluetooth z kontrolerami. System może działać na podstawie ustalonego na sztywno harmonogramu lub brać pod uwagę lokalne warunki pogodowe.

Dla osób chcących zarządzać przydomowym systemem na mniejszą skalę, dostępna jest darmowa aplikacja non-Pro.

Akrotiri Audio Guide | English

Normalna cena: 25,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Akrotiri Audio Guide przyda się osobom, które planują w czasie wakacji odwiedzić wyspę Santoryn i czują się komfortowo, słuchając wskazówek po angielsku. To dźwiękowy przewodnik po jednym z najciekawszych miejsc na wyspie – wykopaliskach Akrotiri. Jest tu mapa starożytnej osady, rys historyczny oraz szczegółowe informacje o punktach, które warto odwiedzić. Jeśli nie masz dużo czasu, możesz skorzystać ze skróconej trasy, a resztę przesłuchać przy okazji. Są tu także zdjęcia interesujących obiektów i znalezionych w Akrotiri fresków. Całą zawartość aplikacji można przechowywać offline. Wszystko zostało przygotowane przez zawodowych przewodników.

