Xiaomi Mi Electric Scooter 3: bardzo dobra e-hulajnoga dojazdowa

Mi Electric Scooter 3 to najnowsza e-hulajnoga Xiaomi, która świetnie sprawdzi się jako uzupełnienie miejskich środków komunikacji. Można na niej dojeżdżać do szkoły, na studia, do pracy albo po prostu śmigać rekreacyjnie. Czy ma jakieś wady? Jedną dużą na pewno.

Mi Electric Scooter 3 to najnowszy model w portfolio hulajnóg Xiaomi. W Polsce zadebiutował pod koniec sierpnia 2021 r., a więc już w niezbyt szczęśliwym momencie – gdy zbliżał się koniec głównego sezonu hulajnogowego. Swoje testy przeprowadziłem w listopadzie i wiecie co? Okazuje się, że na tym sprzęcie można jeździć także i późną jesienią, a koniec sezonu na Mi Electric Scootera nastąpi, dopiero gdy spadnie śnieg. Hulajnoga Xiaomi może być też dobrym prezentem na Święta, kupiona z myślą o kolejnym sezonie od wiosny.

Numeracja modelu Mi Electric Scooter 3 sugeruje całkiem nową generację e-hulajnogi Xiaomi, chociaż jest to model bardzo zbliżony do wcześniejszych pojazdów marki – Mi Electric Scooter 1S czy Mi Electric Scooter Pro 2. Pewne rozwiązania konstrukcyjne są identyczne, chociaż nie zabrakło usprawnień.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 kosztuje obecnie w sklepie producenta 2099 zł. Zobacz, co dostaniesz, inwestując taką kwotę.

Najważniejsze dane

Prędkość maksymalna 25 km/h (tryb pieszy: 5 km/h; tryb D: 20 km/h; tryb S: 25 km/h)

Zasięg 30 km

Zdolność pokonywania wzniesień 16%

Hamowanie eABS + podwójny tylny hamulec tarczowy

Moc znamionowa 300 W, maksymalna 600 W

Przednie i tylne opony pneumatyczne 8,5 cala

Bezszczotkowy silnik prądu stałego

System odzyskiwania energii kinetycznej (KERS)

Akumulator 7650 mAh / 275 Wh

Korpus z aluminium dla przemysłu lotniczego

Stopień ochrony IP54

Zintegrowany wyświetlacz

Masa 13,2 kg

Obciążenie maksymalne 100 kg

3-etapowe składanie

Dodatkowe ustawienia w aplikacji Xiaomi Home

Cena: 2099 zł

Co w zestawie?

Hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter 3 dostarczana jest w dużym pudle, w którym poza złożonym pojazdem znajdziemy także zasilacz 71 W z dwumetrowym kablem, klucz imbusowy z uchwytem, 5 śrub montażowych, zapasową oponę wraz z dętką, a także instrukcję montażu i obsługi. Strona producenta obiecuje także zamek na szyfr, jednak w testowym zestawie nic takiego nie znalazłem.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne