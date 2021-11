TIER przejmuje firmę nextbike. Chce być liderem mikromobilności

TIER Mobility przejmuje firmę nextbike, europejskiego lidera współdzielenia rowerów. Razem spółki działają w 400 miastach, w których oferują ćwierć miliona pojazdów: e-hulajnóg, e-skuterów, rowerów, e-rowerów i rowerów cargo.

TIER, europejski operator mikromobilności z Berlina, przejmuje czołowego europejskiego gracza w branży bike sharingu, firmę nextbike z Lipska, nabywając 100% jej akcji. Dzięki przejęciu, TIER rozszerza swoje portfolio współdzielonych, lekkich pojazdów elektrycznych o tradycyjne rowery i e-rowery do wypożyczania. TIER chce w ten sposób być wiodącym dostawcą mikromobilności na świecie w zakresie różnorodnych środków transportu dwukołowego. Firma nextbike ma przy tym skorzystać z innowacyjności i efektywności finansowej spółki TIER.

Połączenie obu firm sprawi, że TIER oraz nextbike stają się największym i najbardziej zróżnicowanym dostawcą mikromobilności w Europie, oferującym ponad 250000 pojazdów w ponad 400 miastach. Nextbike prowadzi systemy wypożyczania rowerów od 2004 roku, w większości jako jedyny operator dla miast, i w ciągu 17 lat istnienia stworzył dochodowy model biznesowy. Dzięki przejęciu firmy nextbike, TIER zrealizował swoją wizję dotyczącą kompletnego portfolio opcji mobilności miejskiej. Połączenie rowerów tradycyjnych, e-rowerów, rowerów cargo, e-hulajnóg i e-skuterów w formie bezstacyjnych, stacyjnych i hybrydowych systemów współdzielenia tworzy pierwszą w branży prawdziwie multimodalną platformę. Powinno to ułatwić użytkownikom wybór pomiędzy różnymi środkami transportu na każdej trasie, bez konieczności korzystania z własnego samochodu.

Przejęcie nextbike – firmy z wieloletnim doświadczeniem i relacjami w setkach miast – to wyjątkowa okazja, by przenieść bike sharing na wyższy poziom, skłaniając więcej mieszkańców do rezygnacji z samochodów i oferując najbardziej zrównoważone rozwiązanie w zakresie mobilności. Zawsze głęboko wierzyłem w transformacyjną moc rowerów w miastach - i wspaniale jest widzieć, że rynek rowerów szybko się rozwija. Nasze wspólne wartości, takie jak zrównoważony rozwój i szacunek dla miast, wyznawane przez dwa silne zespoły liderów, oparte są na niezłomnej, wspólnej misji TIER, jaką jest zmiana mobilności na dobre.

– powiedział Lawrence Leuschner, CEO i współzałożyciel TIER Mobility

Od 2004 roku każdego dnia zapewniamy zrównoważoną mobilność setkom tysięcy ludzi i ugruntowaliśmy pozycję bike sharingu jako elementu transportu publicznego na całym świecie. Zdecydowaliśmy się na partnerstwo z firmą TIER ze względu na istotną zgodność na płaszczyźnie kultury korporacyjnej. Przede wszystkim jednak łączy nas misja, aby dzięki naszym usługom mobilnościowym uczynić miasta bardziej przyjaznymi do życia i rozwiązać problem korków ulicznych, zanieczyszczenia i hałasu.

– powiedział Leonhard von Harrach, CEO nextbike

TIER i nextbike mają za sobą udany rok. TIER w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozszerzył swoją obecność do 16 krajów w Europie i na Bliskim Wschodzie, wprowadzając swoje usługi w Polsce, na Węgrzech, w Holandii i Bahrajnie. Znacząca inwestycja w system bike sharingu jest kontynuacją zaangażowania firmy TIER w e-rowery, które miało miejsce w ostatnich miesiącach – po uruchomieniu usług w Londynie i Sztokholmie, firma rozszerzyła swoją ofertę e-rowerów na sześć krajów. Nextbike z kolei umocnił się na pozycji lidera rynku bike sharingu, zwiększając o 50% liczbę użytkowników, a na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy w sumie 60 miast w 17 krajach zostało zaopatrzonych w nowe lub unowocześnione rowery.

Najważniejsze ze zrealizowanych projektów to modernizacja systemu rowerowego KVB w Kolonii z wykorzystaniem 3000 nowych rowerów, rozbudowa sieci w Budapeszcie, Bilbao i Göteborgu, a także wejście na rynek we Włoszech i Czarnogórze. We wrześniu Wiedeń przyznał firmie nextbike kontrakt na realizację nowego systemu "WienMobil Rad", obejmującego ponad 3000 rowerów.

