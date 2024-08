Android 15: Google udostępni kod za tydzień, ale Pixele jeszcze poczekają

Kiedy Google udostępni wreszcie Androida 15? Nie nastąpi to niestety zbyt szybko, choć już za tydzień kod nowego systemu trafi do repozytorium AOSP.

Google pracuje nad Androidem 15 już od wielu miesięcy, a po wydaniu kilka tygodni temu wersji Beta 4.2 coraz częściej padało pytanie o debiut finalnej wersji systemu. Wbrew oczekiwaniom nie nastąpiło to wraz z premierą telefonów Google Pixel 9, inaczej niż w poprzednich latach.

Google milczy na temat oficjalnej premiery, ale jak podają liczne źródła, zbliża się data przekazania kodu źródłowego Androida 15 do repozytorium projektu AOSP, dzięki czemu nowy Android trafi w ręce producentów sprzętu i deweloperów. Ma to nastąpić 3 września.

Dzięki udostępnieniu kodu źródłowego do AOSP Android 15 trafi wreszcie bez ograniczeń do producentów sprzętu i niezależnych deweloperów. Co prawda najwięksi partnerzy Google jak Samsung, Honor, Xiaomi, OnePlus czy Realme już pracują nad własnymi interfejsami, bazującymi na Androidzie 15, ale dzięki AOSP system trafi też w ręce mniejszych graczy, co powinno przyspieszyć dostępność piętnastki w nowych smartfonach. Przekazanie kodu do AOSP to także okazja dla niezależnych twórców custom ROM-ów, którzy opracowują własne wersje Androida.

Waiting for the Android 15 update to roll out for your Pixel? I have some good and bad news:



Android 15 may have the longest gap - ever - between its source code drop and Pixel OTA release.



Click 👇for full details on Android 15's release schedulehttps://t.co/A7L5XNbGgN — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 26, 2024

Niestety, udostępnienie kodu nie będzie równoznaczne z oficjalną premierą finalnej wersji Androida 15 jako aktualizacji dla smartfonów. Jak podaje Android Authority, Google nie potrafi jeszcze wskazać daty wydania Androida 15 dla smartfonów Pixel, ale na pewno nie nastąpi to we wrześniu. Wszystko więc wskazuje na to, że użytkownicy telefonów Google dostaną aktualizację dopiero w połowie października. Stabilna aktualizacja Androida 15 będzie dostępna dla smartfonów Google począwszy od serii Pixel 6.

W takiej sytuacji użytkownicy smartfonów innych marek też prawdopodobnie będą musieli zaczekać. Choć Samsung, Honor czy OnePlus już się chwalą wersjami beta nowych systemów na bazie Androida 15, to wiadomo też, że prace nie przebiegają tak szybko, jak by chcieli użytkownicy.

