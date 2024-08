Kim jest rosyjski miliarder Pavel Durov, założyciel Telegrama?

Jak już informowaliśmy na łamach Telepolis, rosyjski miliarder Pavel Durov został zatrzymany przez francuską policję. Warto przyjrzeć się bliżej sylwetce twórcy Telegrama, który nazywany jest "rosyjskim Zuckerbergiem".

Rosyjski Zuckerberg

Pavel Durov to urodzony w Rosji multimiliarder, którego majątek wyceniany jest na 15,5 miliarda dolarów. Tym samym, zajmuje on obecnie 120 miejsce na liście najbogatszych ludzi na świecie.

39-latek to twórca Telegrama. Bardzo popularnej aplikacji do komunikacji online rywalizującej z takimi gigantami jak WhatssApp i Facebook Messenger. Durov ma na swoim koncie także stworzenie innej aplikacji social media - VKontakte. Popularną głównie w Rosji platformę Durov sprzedał po tym, jak popadł w konflikt z rosyjskimi włądzami nie chcąc zablokować profili działaczy opozycji.

W 2014 roku Rosjanin opuścił swoją ojczyznę. W 2017 przeprowadził się do Dubaju by w 2021 otrzymać francuskie obywatelstwo. Według doniesień prasowych, Durov ma też obywatelstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz karaibskich wysp St Kitts and Nevis.

Wypowiadając się w wywiadzie dla kontrowersyjnego amerykańskiego dziennikarza Tuckera Carlsona Durov powiedział niedawno:

Najważniejsza dla mnie jest wolność. Nie chcę przyjmować od nikogo poleceń.

Telegram to aplikacja popularna głównie w krajach byłego Związku Radzieckiego. Jej głównym atutem jest większa anonimowość przesyłanych wiadomości. Pozwala także na tworzenie kanałów informacyjnych. W 2023 roku Telegram wskoczył do piątki najczęściej pobieranych aplikacji na świecie. Ma już aż 700 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie.

Durov znany jest ze swojego zamiłowania do czarnych strojów. Jego styl porównywany jest do znanej z Matrixa postaci Neo. Według internetowych pogłosek ma też być dawcą spermy, pomagając w ten sposób już ponad 100 parom w 12 krajach światach w ich staraniach się o dzieci.

Po jego aresztowaniu pod francuską ambasadą w Moskwie pojawili się protestujący, rzucający papierowego samoloty, czyli symbol Telegrama, pod ogrodzeniem budynku.

