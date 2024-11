InPost z rewolucyjną usługą. Rafał Brzoska ogłosił start

Rafał Brzoska, prezes InPostu ogłosił, że od dziś klienci firmy będą mogli korzystać z wyczekiwanej, nowej usługi. Paczkomaty z całego świata należące do polskiego dostawcy łączą siły umożliwiając dostarczanie paczek poza granice naszego kraju.

Dalsza część tekstu pod wideo

Polska, Hiszpania, Portugalia, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy – to pierwsze osiem krajów, które wchodzą w skład nowej usługi od InPostu. To oczywiście na razie tylko Europa, ale i tak warto to docenić. Możliwość wysyłki paczek między różnymi krajami była zapowiadana w marcu tego roku. Teraz polska firma dopięła swego, choć już wiadomo, że plany są jeszcze bardziej ambitne. Jak jednak działa ta nowa usługa?

Taniej niż konkurencja

Okazuje się, że przesyłka paczki poza granice Polski z wykorzystaniem usług InPostu ma być tak samo łatwa jak znane nam już wysyłki krajowe. Wystarczy wejść do aplikacji lub na stronę InPostu, gdzie w łatwy sposób wybierzemy kraj docelowy, rozmiar przestłki oraz dane odbiorcy i nadawcy. Ostatnim krokiem po naszej stronie jest zostawienie przesyłki w najbliższym Paczkomacie.

🌍 InPost łączy Europę! 🚀



Dzień dobry wszystkim:)



Dziś mam urodziny, a najlepszy prezent, jaki mogę sobie wymarzyć, to ogłoszenie o uruchomieniu międzynarodowych przesyłek w InPost! 💥

Wiem, że czekaliście na tę usługę od lat – i w końcu nadszedł ten moment! Teraz nadanie… pic.twitter.com/uDKyttOHff — Rafał Brzoska (@RBrzoska) November 13, 2024

Ile będzie kosztować taka usługa? Mała paczka do 25 kg ma kosztować niecałe 29 złotych. Gabaryt B ma wynosić 49,99 zł. Jak wskazuje Rafał Brzoska na platformie X, to ceny mocno konkurencyjne wobec innych firm dostawczych, które potrafią za takie przesyłki brać nawet ponad trzy razy więcej pieniędzy. Prezes InPostu przewiduje, że nowa usługa może się świetnie sprawdzić chociażby do wysyłki bożonarodzeniowych prezentów do rodziny przebywającej za granicą. I jak dodaje, wkrótce lista dostępnych krajów ma poszerzyć się także o Wielką Brytanię.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis, Bartek Grzankowski

Źródło tekstu: Twitter/X, Rafał Brzoska