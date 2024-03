Chcesz wysłać paczkę do innego kraju? Wkrótce wystarczy Paczkomat

Jeszcze w tym roku InPost zamierza na pełną skalę wdrożyć przesyłki międzynarodowe – informują Wiadomości Handlowe. Pierwsze testy usługi odbyły się w 2023 roku, gdy kierowana przez Rafała Brzoskę firma przewiozła ponad 50 milionów paczek w krajach Europy Zachodniej.`

Rafał Brzoska, prezes InPostu, powiedział portalowi Wiadomości Handlowe o szansie na to, że jeszcze w tym roku będziemy mogli wysłać paczkę przy użyciu Paczkomatu w Polsce z jej odbiorem w innym kraju, na przykład w Portugalii. Może się to przydać na przykład wtedy, gdy będziemy chcieli wysłać prezent osobie mieszkającej zagranicą.

Usługa, o której wspomniał Rafał Brzoska, ma działać na wszystkich rynkach, gdzie działa InPost, czyli w dziewięciu krajach Europy. Poza Polską, są to: Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy. Z możliwości nadawania przesyłek międzynarodowych skorzystają zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi.

Nie mówiliśmy o tym wcześniej, ale już dzisiaj w wolumenie, który dostarczyliśmy w 2023 roku ponad 50 milionów przesyłek to były przesyłki cross-borderowe, wprawdzie łączące nie wszystkie rynki, ale łączące na przykład Francję z Hiszpanią i Portugalią, Francję z Włochami, Francję z Beneluksem. To było ponad 50 mln przesyłek, więc doświadczenie w tej materii posiadamy.

– powiedział Rafał Brzoska, prezes InPostu

Trzeba pokonać trudności

Przed InPostem stoją różne wyzwania, a największym z nich jest odpowiednie scalenie systemów w różnych krajach. Podczas ekspansji na inne rynki firma ta nie tylko rozwijała się organicznie, ale również kupowała inne spółki. Jedną z nich był francuski Mondial Relay, który pozwolił InPostowi wejść do Francji, a także Belgii, Hiszpanii, Holandii i Portugalii. Przewoźnik ten korzystał z zupełnie innego systemu logistycznego oraz służącego do śledzenia paczek niż ten, który działa na przykład w Polsce, we Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Unifikacja systemów jest konieczna, by sprawnie i tanio dostarczać przesyłki między różnymi krajami, w których InPost jest dostępny ze swoimi usługami.

Rekordowy rok 2023

2023 rok zakończył się dla Grupy InPost rekordowymi wynikami. Łączny przychód firmy sięgnął kwoty 8,86 miliarda złotych i był o 25% wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny z działalności (EBIT) wzrósł z kolei o 59% rok do roku, osiągając wartość 1,5 miliarda złotych.

Na koniec roku InPost miał 35449 Paczkomatów oraz 30615 punktów nadania i odbioru (PUDO). Kurierzy InPostu przewieźli 892 miliony przesyłek, o 20% więcej niż rok wcześniej.

Zobacz: InPost z nowością w aplikacji. Najtańszy sposób na paczkę

Zobacz: InPost podnosi ceny. Nowe stawki od marca

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Bartek Grzanka / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Wiadomości Handlowe, InPost