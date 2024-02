InPost podnosi ceny. Nowe stawki od marca

Nowy cennik InPost, który zacznie obowiązywać od 1 marca, przewiduje wzrost cen. Na szczęście nie dotyczy to wszystkich, ale podwyżkę i tak mogą odczuć klienci sklepów.

Chociaż inflacja od kilku miesięcy spada, to cały czas uderza nas po kieszeniach i portfelach. Kolejną firmą, która podwyższa swoje ceny, jest InPost. Więcej za przesyłki zapłacą klienci biznesowi, czyli między innymi sklepy. Część tych kosztów może być przerzuconych na klientów.

InPost podnosi ceny

InPost opublikował na swojej stronie nowy cennik dla klientów biznesowych. Ten zacznie obowiązywać już od 1 marca i niestety oznacza wzrost cen za Paczkomaty 24/7 dla wszystkich dostępnych gabarytów.

Nowy cennik przewiduje, że paczki w ramach usługi Paczkomaty 24/7 będą kosztować od 1 marca odpowiednio 13,33 zł dla najmniejszego gabarytu A, 15,12 zł dla średnich paczek B oraz 19,27 zł dla największych przesyłek w rozmiarze C. Wcześniej kosztowały one odpowiednio 12,13 zł (A), 13,76 zł (B) oraz 17,53 zł (C). Tym samym ceny wzrosły o 9,9 proc.

Jednocześnie InPost również o 9,9 proc. podwyższa ceny za usługi kurierskie dla klientów biznesowych. To już kolejny tego typu wzrost cen. Poprzednia podwyżka została wprowadzona dokładnie rok temu, w marcu 2023 roku.

