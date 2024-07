Xiaomi pracuje nad HyperOS 2.0 z Android 15. Wkrótce otwarte testy

Xiaomi przygotowuje się do premiery HyperOS 2.0, czyli kolejnego wydania swojego systemu, który zastąpił MIUI.

HyperOS 1.0 trafia do coraz większej listy urządzeń, ale producent intensywnie pracuje już nad nowym wydaniem – HyperOS 2.0. Jak podaje Xiaomitime, oznaki nowej wersji znalazły już swoje odzwierciedlenie na serwerze aktualizacji Xiaomi. Choć nazwa HyperOS 2.0 tam nie pada, w strukturze oznaczeń widać już miejsce na kolejne duże wydanie, a nie tylko aktualizację obecnej wersji. Oznacza to, że kolejna edycja HyperOS opuszcza już trwające od kilku miesięcy zamknięte testy beta i doczeka się już testów otwartych. Co prawda pojawiły się plotki, że Xiaomi wcześniej wyda HyperOS 1.5, jednak więcej wskazuje na HyperOS 2.0.

Co przyniesie HyperOS 2.0?

Xiaomi nie zdradza jeszcze szczegółów nowego HyperOS, ale z przecieków wynika, że nowy system będzie bazował na Androidzie 15, co wydaje się oczywistym krokiem w rozwoju. Poza funkcjami, które doda do systemu Google, będą też nowe rozwiązania Xiaomi. Nieoficjalnie mówi się, że HyperOS 2.0 przyniesie dalszą poprawę wydajności, ulepszony interfejs użytkownika i głębszą integrację z ekosystemem sprzętowym Xiaomi.

Nowy system ma przynieść jeszcze więcej opcji personalizacji, w tym ulepszone centrum kontroli i opcje tapet, usprawnione mają być też animacje. Nad odpowiednim balansem między wydajnością a czasem pracy będzie czuwał nowy silnik Hypermind 2.0 AI, który wykorzysta sztuczną inteligencję do optymalizacji pracy urządzenia z uwzględnieniem nawyków użytkownika i tego, jak korzysta z telefonu. W nowym HyperOS ulepszona zostanie także aplikacja aparatu, by zapewnić wygodniejszą obsługę. To na pewno nie koniec nowości.

HyperOS 2.0 zadebiutuje prawdopodobnie wraz z nową serią smartfonów Xiaomi 15, jednak prawdopodobnie już wcześniej poznamy realne możliwości systemu, gdy ruszą otwarte testy beta. Aktualizacja do HyperOS 2.0 powinna też trafić do najnowszych smartfonów Xiaomi, dostępnych już na rynku.

