Android 15 dostępny dla OnePlus 12 i OnePlus Open

Chociaż do finalnego wydania Androida 15 jest jeszcze sporo czasu, o możliwościach nowego systemu Google mogą się już przekonać użytkownicy smartfonów OnePlus 12 i OnePlus Open.

Google intensywnie pracuje na Androidem 15, który obecnie jest dostępny w wersji Beta 2. Mogą go już testować deweloperzy i użytkownicy smartfonów Pixel. Do stabilnego wydania systemu jest jeszcze trochę czasu – w telefonach Android 15 pojawi się prawdopodobnie dopiero w październiku.

Nad swoimi wersjami Androida pracują też producenci smartfonów, wśród których najszybszy okazał się OnePlus. Wszyscy chętni posiadacze smartfonów OnePlus 12 i OnePlus Open mogą już zainstalować na nich system Android 15 Beta 1. Choć nowe oprogramowanie przeznaczone jest głównie dla twórców aplikacji, to nie ma formalnych przeciwwskazań, by je przetestował każdy zainteresowany. OnePlus odradza jednak instalację osobom, które mają niewielkie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i instalowaniu ROM-ów, a także tym użytkownikom, dla których jest to główny telefon.

Aktualizację należy przeprowadzić ręcznie, pobierając z serwerów OnePlus odpowiednie archiwum z ROM-em. Pliki z podziałem na modele i regiony dostępne są na forum OnePlus Community.

Producent ostrzega też, że instalacja Android 15 Beta 1 dla OnePlus 12 i OnePlus Open może doprowadzić do uszkodzenia telefonu. Co więcej, testowe wydanie wiąże się też z wieloma błędami i niestabilnością systemu, a część funkcji po prostu nie działa. W przypadku OnePlus 12 jest to na przykład problem z łącznością Bluetooth, nie można użyć funkcji Smart Lock, może też nie działać osobisty hotspot, a także doinstalowane aplikacje. W sumie na liście znalazło się 10 takich błędów, a dla OnePlus Open jest ich 12.

Niedoświadczeni użytkownicy, którzy używają jednego z tych telefonów na co dzień, nie powinno więc instalować nowego softu, ale tak szybkie tempo prac daje nadzieję na to, że OnePlus jako jeden z pierwszych udostępni Androida 15 w finalnej wersji.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, OnePlus