Black Friday 2022. Wszystkie okazje w jednym miejscu

Black Friday 2022 już za kilka dni. Jednak promocje związane z tym największym w roku świętem wyprzedaży już trwają. Specjalnie dla Ciebie zbieramy je w jednym miejscu.

Artykuł jest na bieżąco aktualizowany

Tańsze gogle VR marki VIVE

Black Friday w należącej do HTC marce VIVE potrwa od 21 listopada do 4 grudnia 2022 roku. Pełna lista produktów objętych promocjąwygląda tak:

Okulary VIVE Flow z największą w historii obniżką w wysokości 550 zł z kontrolerem do VIVE Flow i dostępem VIVEPORT Vista bez dodatkowych opłat,

VIVE Pro 2 Full Kit o 450 zł taniej z 12-miesięcznym abonamentem VIVEPORT Infinity bez dodatkowych kosztów,

VIVE Pro 2 HMD o 450 zł taniej z 12-miesięczną subskrypcją VIVEPORT Infinity w prezencie,

Aż 900 zł oszczędności na pełnym zestawie VIVE Pro lub 900 zł na zestawie VIVE Pro Eye oraz 450 zł na samych goglach VIVE Pro HMD,

VIVE Deluxe Audio Strap z 200 zł zniżki wyłącznie na vive.com.

Zobacz: Black Friday w HTC. Nawet 900 zł taniej, wielka obniżka na sprzęt VR

Najpopularniejsze produkty EZVIZ w niższych cenach

Z okazji Black Friday 2022 marka EZVIZ przygotowała specjalne oferty na swoje produkty smart home. Z promocji można skorzystać od 21 do 28 listopada tego roku na platformie Allegro i w sklepie Eltrox. Rabaty sięgają 38% i obejmują następujące urządzenia:

EZVIZ DP2C bateryjny zestaw z dzwonkiem do drzwi za 549 zł (21% taniej),

(21% taniej), EZVIZ EB3 inteligentna kamera o zasilaniu akumulatorowym za 399 zł (30% taniej),

(30% taniej), EZVIZ BC1-B2 2-kamerowy system zabezpieczeń za 899 zł (31% taniej),

(31% taniej), EZVIZ HB8 obrotowo-uchylna kamera 2K+ zasilana akumulatorami za 639 zł (29% taniej),

(29% taniej), EZVIZ C1C-B inteligentna kamera domowa za 99 zł (38% taniej),

(38% taniej), EZVIZ BC1C 4MP zewnętrzna kamera na baterie za 499 zł (25% taniej),

(25% taniej), EZVIZ BC2 kamera akumulatorowa za 299 zł (25% taniej),

(25% taniej), EZVIZ C8W obrotowa kamera 2K+ za 399 zł (20% taniej).

Zobacz: Pełna oferta przecenionych produktów EZVIZ

Pakiety telewizyjne Televio przez miesiąc za 1 zł

W Televio do 27 listopada 2022 roku trwa promocja, dzięki której pierwszy miesiąc dowolnego z oferowanych pakietów podstawowych można mieć za 1 zł. W przypadku najbogatszego pakietu Premium to aż 106 kanałów telewizyjnych oraz możliwość nagrania do 120 godzin materiałów.

Zobacz: Black Friday w Televio to wszystkie pakiety za 1 zł

Zniżki na urządzenia w sklepie Huawei.pl

Huawei to nie tylko smartfony. Chiński producent ma w swojej ofercie wiele różnych sprzętów, w tym smartwatche, tablety, laptopy czy monitory. Wszystkie je możemy kupić między innymi w sklepie internetowym na stronie huawei.pl, gdzie z okazji Czarnego Piątku czekają atrakcyjne, niższe niż zwykle ceny.

Zobacz: Black Friday 2022. Z tego sklepu nie wyjdziesz z pustymi rękami

Zobacz: Huawei Watch Fit 2 tanieje na Black Friday. Możesz sporo zaoszczędzić

Zobacz: Huawei zaprasza na Black Friday. Zobacz, na czym zaoszczędzisz

Zobacz: Huawei na Black Friday ma rabaty nawet 50%. Smartfon za pół ceny

Komputronik z mnóstwem przecenionych produktów

W sklepie Komputronik.pl znajdziemy mnóstwo różnorodnych produktów w obniżonych cenach. Taniej możemy kupić między innymi smartfony, inteligentne zegarki, komputery i części do nich oraz o wiele więcej. Obniżki sięgają nawet 75%, a na wielu produktach możemy zaoszczędzić po kilkaset złotych.

Zobacz: Black Days na komputronik.pl

Samsung taniej w Plusie

Z okazji Czarnego Piątku Plus obniżył ceny wybranych produktów firmy Samsung. Taniej kupimy składany smartfon Galaxy Z Fold4 oraz zegarki z serii Galaxy Watch5.

Zobacz: Black Friday w Plusie to niższe ceny urządzeń Samsung

Black Week w Netatmo to zniżki do 50% na sprzęt smart home

Do 28 listopada 2022 roku na stronie netatmo.pl można taniej kupić urządzenia przydatne w każdym inteligentnym domu. Zniżki sięgają nawet 50% i dotyczą między innymi stacji pogodowej Netatmo, urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa w domu czy sprzęt szczególnie przydatny zimą.

Zobacz: Black Week w Netatmo. Urządzenia smart home nawet o 50% taniej

Nauka języków obcych w znacznie niższej cenie

Do 4 grudnia 2022 roku trwa czarnopiątkowa promocja serwisu Babbel, dzięki której za naukę języków obcych zapłacimy nawet o 60% mniej. Największa zniżka dotyczy subskrypcji Lifetime. Tańszy jest również abonament +Babbel Live z nieograniczoną liczbą zajęć online.

Zobacz: Babbel na Black Friday. Ucz się języków do 60% taniej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, materiały prasowe, Telepolis.pl