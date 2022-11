Motorola: 12 tańszych smartfonów na Black Friday. Są niezłe okazje

Black Friday nadejdzie dopiero za tydzień, ale już dziś pojawiają się wczesne okazje lub zapowiedzi promocji. Szykuje je także Motorola, obniżając ceny dwunastu smartfonów, od najnowszego flagowca po budżetowce.

W czarnopiątkowych zapowiedziach Motoroli pojawia się niemal pełne spektrum telefonów marki – począwszy od topowego Edge 30 Ultra, poprzez mocną średnią półkę m.in. w postaci Edge 30 Fusion, Edge 30 Neo czy Moto G52 aż po wszechstronne modele z serii E: Moto E22, Moto E40 oraz Moto E20.

Na szczególną uwagę zasługują najnowsze smartfony z serii Edge 30. Flagowy model Edge 30 Ultra łączy najwydajniejszy układ Snapdragon 8+ Gen 1, ładny ekran pOLED FHD+ o przekątnej 6,67” oraz system aparatów fotograficznych z główną jednostką 200 Mpix. Atutem jest także szybkie ładowanie 125 W.

Nasz test: Motorola Edge 30 Ultra – naprawdę udany flagowiec z aparatem 200 Mpix (test)

Z kolei Edge 30 Fusion ma ekran pOLED o przekątnej 6,55 cala 144 Hz, układ Snapdragon 888+, duże głośniki stereo z technologią Dolby Atmos oraz potrójną sekcję foto z głównym aparatem 50 Mpix.

Motorola Edge 30 Neo to już typowy średniak, który kusi ciekawymi kolorami obudowy Pantone: Black Onyx (czarnym), Ice Palace (opalizującym białym), Aqua Foam (zielonym) oraz Very Peri (fioletowym). Do tego otrzymujemy wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,28”, głośniki stereo z technologią Dolby Atmos, aparat z główną matrycą 64 Mpix i napędzającego wszystko Snapdragona 695.

Nasz test: Motorola Edge 30 Neo – test średniaka idealnego?

Promocje z okazji Black Friday u wybranych partnerów obowiązują na następujące modele Motorola w poniższych terminach.

Od 25 listopada do 1 grudnia

Od 19 do 28 listopada:

Od 24 listopada do wyczerpania zapasów:

Moto G71 5G – 999 zł.

Od 26 listopada do 1 grudnia:

Moto G60 – 1199 zł; tylko w dniu 25 listopada cena zostanie obniżona do 999 zł.

Od 28 listopada do 1 grudnia:

Moto G22 – 699 zł; od 25 do 28 listopada cena zostanie obniżona do 599 zł.

Od 23 do 30 listopada:

Moto E22 – 599 zł.

