Black Friday w PlayStation Store: setki tańszych gier i przecena PS Plus

Czarny Piątek w sklepie w PlayStation Store rozpoczyna się już dziś. Na konsolowych graczy czekają setki przecenionych tytułów oraz tańszy dostęp do PlayStation Plus. Zniżki sięgają nawet 70%.

Firma Sony wystartowała z promocjami z okazji Black Friday w PlayStation Store i proponuje niekiedy bardzo atrakcyjne rabaty na gry oraz obniżoną cenę na subskrypcję PlayStation Plus.

Do wyboru są setki przecenionych tytułów. Na blisko 600 okazji w Black Friday ponad 300 to gry i pakiety gier, oferowane są także różne dodatki.

Wyprzedaż obejmuje największe hity w PlayStation Store, m.in.:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales w wersji na PS4 & PS5: 129.5 zł zamiast 259 zł – 50% zniżki

FIFA 23 w wersji na PS4: 179.4 zł zamiast 299 zł – 40% zniżki,

FIFA 23 w wersji na PS5: 209.94 zł zamiast 349,9 zł – 40% zniżki,

NBA 2K23 w wersji na PS5: 169.5 zł zamiast 339 zł – 50% zniżki,

Rycerze Gotham w wersji na PS5: 191.4 zł zamiast 319 zł – 40% zniżki,

Gran Turismo 7 w wersji na PS5: 210,18 zł zamiast 339 zł – 38% zniżki,

Horizon Forbidden West w wersji na PS5: 210,18 zł zamiast 339 zł – 38% zniżki.

To jednak nie wszystko, bo można także taniej upolować dziesiątki innych, mniejszych lub większych hitów, zarówno w wersji na PS4, jak i PS5, w tym: Cyberpunk 2077, The Last of Us Part I i Part II, Grand Theft Auto V, Stray, Dying Light 2 Stay Human, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, God of War, The Elder Scrolls Online, Ghostwire: Tokyo i wielu, wielu innych.

Promocja na gry kończy się 28 listopada.

Promocja na subskrypcję PlayStation Plus

W ramach promocji z okazji Black Friday, nowi i aktywni użytkownicy mogą zakupić subskrypcję PlayStation Plus, na każdym z trzech poziomów z 25%-ową zniżką na rok – za 180 zł, 300 zł i 360 zł za 12 miesięcy. Z promocji można skorzystać za pośrednictwem PlayStation Store do 28 listopada 2022 roku.

Pełna lista gier i szczegóły promocji dostępne są pod tym linkiem.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony Interactive Entertainment