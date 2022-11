PlayStation sprzedało niesamowitą liczbę gier

Ile gier w całej swojej historii sprzedało PlayStation? Z danych Sony wychodzi niesamowicie wysoka liczba.

PlayStation może pochwalić się niesamowitą liczbą sprzedanych konsol w całej swojej historii. Xbox może o podobnym wyniku na razie pomarzyć. A co z grami? Tych PlayStation sprzedało jeszcze więcej, co żadnym zaskoczeniem nie jest. Jednak i tak wynik robi wrażenie.

Ile PlayStation sprzedało gier?

Według danych opublikowanych przez Sony od pierwszej konsoli PlayStation udało się Japończykom sprzedać w sumie 5,827 mld gier. Gdyby odnieść to do aktualnej liczby ludności na świecie, to wychodziłoby, że każdy z nas ma średnio 0,75 gry na PSX, PS2, PS3, PS4, PS5 lub PlayStation Portable.

Najwięcej gier Sony sprzedało na ostatnie dwie generacje konsol, czyli PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Ich liczba dobiła już prawie do 2 mld. Na kolejnym miejscu znajduje się najpopularniejsza konsola w historii, czyli PlayStation 2 z wynikiem ponad 1,5 mld sprzedanych gier. PSX i PS3 nie przekroczyły poziomu 1 mld. Natomiast najgorzej w historii poradziło sobie PlayStation Portable z rezultatem 331 mln gier.

Na liście nie ma PlayStation Vita, ponieważ Sony nie ujawniło liczby sprzedanych gier, ale biorąc pod uwagę zaledwie 16 mln sprzedanych konsol, wynik ogólny nie byłby dużo lepszy.

