Ile konsol sprzedało PlayStation? Liczba powoduje opad szczęki

Nie od wczoraj wiadomo, że konsole Sony PlayStation cieszą się dużym zainteresowaniem. Pomimo tego ogólna liczba sprzedanych urządzeń robi wrażenie.

Od samego początku Sony odnosi duże sukcesy na rynku konsolowym. Pierwsze PlayStation było ogromnym hitem i sprzedało się w liczbie ponad 100 mln egzemplarzy. Podobnie było z kolejnymi sprzętami, ale ile urządzeń Japończycy sprzedali w sumie? Liczba powoduje opad szczęki.

Liczba sprzedanych konsol PlayStation

Nie jest tajemnicą, że najpopularniejszą konsolą w historii Sony było PlayStation 2, które w sumie znalazło aż 155 mln nabywców na całym świecie. Jest to jednocześnie najpopularniejsza konsola w historii, bowiem o włos, a dokładnie o mniej więcej 1 mln, wyprzedza pod względem sprzedaży Nintendo DS. Na drugim miejscu, wśród sprzętów Sony, znajduje się PS4, które trafiło do 117,2 mln osób, co plasuje urządzenie na 4. miejscu wszech czasów (za PS2, Nintendo DS i Game Boyem).

Z kolei najgorzej radziła sobie konsola przenośna, czyli PlayStation Vita. Ta została kupiona przez zaledwie 16 mln osób. Już nawet PlayStation 5, które przecież wciąż jest konsolą młodą, znalazło więcej nabywców, bo 25 mln. W sumie PlayStation sprzedało w całej swojej historii aż 579,1 mln konsol na całym świecie. To liczba, z którą może się równać jedynie Nintendo. Dla porównania sprzedaż Xbox, Xbox 360, Xbox One i Xbox Series X/S szacuje się na około 179 mln, przy czym są to szacunki, gdyż Microsoft nie chwali się konkretnymi liczbami.

Zobacz: PlayStation 5 sprzedaje się lepiej, niż myślisz. To Xbox ma problem

Zobacz: PlayStation 5 zmieni się nie do poznania. Jest szalony plan

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Matthieu Tuffet / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TweakTown