PlayStation 5 sprzedaje się lepiej niż myślisz. To Xbox ma problem

Mogłoby się wydawać, że PlayStation 5 nie sprzedaje się najlepiej. Tymczasem dane, chociaż grosze od poprzedniczki, mogą napawać Sony optymizmem.

Sony opublikowało wyniki finansowe za drugi kwartał fiskalnego roku 2022 (trzeci kwartał normalnie). Z raportu dowiadujemy się wiele na temat biznesu Japończyków, w tym również na temat PlayStation 5 i usługi PlayStation Plus. Konsola, jak się okazuje, sprzedaje się lepiej, niż można było przypuszczać.

Sprzedaż PlayStation 5

Od dnia premiery do końca drugiego kwartału 2022 roku (fiskalnego) PlayStation 5 znalazło w sumie 25 mln nabywców na całym świecie. Dla porównania PlayStation 4 w podobnym okresie sprzedało się w liczbie 29,4 mln egzemplarzy, więc różnica jest znacząca, ale nie aż tak duża, jak można było się spodziewać. Tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę aktualną sytuację na świecie oraz liczne problemy, z którymi musieli mierzyć się producenci sprzętów w ostatnich miesiącach.

Powiedziałbym wręcz, że taka sprzedaż PlayStation 5 jest zaskakująco dobra. Przecież Sony od początku miało problemy z wyprodukowaniem odpowiedniej liczby egzemplarzy, co przełożyło się na gorszą dostępność i wyższe ceny. Standardem stały się zestawy z dodatkowymi akcesoriami oraz grami, które wielu osób w ogóle nie interesują.

Nie można też zapominać, że niedawno Sony podniosło ceny PlayStation 5 praktycznie na całym świecie (poza USA), co z pewnością też przełożyło się na potencjalnie gorszą sprzedaż. Nie zmienia to faktu, że Japończycy mają powody do zadowolenia. Konsola przynosi im zyski, dostępność jest coraz lepsza i chociaż liczba użytkowników PS Plus zmalała od wprowadzenia nowej oferty, to firma zarabia na usłudze więcej.

Tymczasem Microsoft, jak przyznał niedawno Phil Spencer, traci na sprzedaży konsol Xbox Series X/S. Amerykańska firma nie może się też pochwalić tak dobrymi liczbami, jak największy konkurent.

