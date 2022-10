Darmowe gry w PS Plus w listopadzie. Poznaliśmy listę

Do sieci wyciekła prawdopodobna lista gier, które za darmo otrzymają w listopadzie posiadacze PlayStation Plus Essential.

Użytkownicy PlayStation Plus nawet w najniższym abonamencie Essential, który zastąpił wcześniejszego plusa, co miesiąc otrzymują darmowego gry. Ich listę najczęściej poznajemy pod sam koniec miesiąca. Listopadowe zestawienie wyciekło już teraz i chociaż nie jest pewne na 100 proc., to praktycznie na 99,9 proc. możemy być pewni, że takie tytuły dostaniemy za darmo.

Gry PlayStation Plus na listopad 2022

W listopadowym PlayStation Plus powinniśmy dostać w sumie trzy gry. Lista jest mocno zróżnicowana, ale powinna zadowolić graczy, którzy danych tytułów nie mieli jeszcze okazji ograć. Darmowe gry PS Plus na listopad to:

NiOh 2 (PS4/PS5)

Heavenly Bodies (PS4/PS5)

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

Najbardziej uwagę zwracają dwa tytuły, czyli NiOh 2 oraz LEGO Harry Potter Collection. Pierwsza to typowy soulslike, opracowany przez Team Ninja. Propozycja dla cierpliwych, ale warta uwagi. Z kolei LEGO to dwupak, w ramach którego otrzymujemy gry z fabułą z wszystkich 8 filmów czy też 7 książek, czyli od Kamienia Filozoficznego do Insygniów Śmierci. Trzecia pozycja, czyli Heavenly Bodies, to ciekawa gra logiczno-zręcznościowa.

Źródło zdjęć: SolidMaks / Shutterstock.com