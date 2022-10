Microsoft chce mieć własnego Genshina

Microsoft zazdrości Sony tego, że to właśnie oni mają grę Genshin Impact na swojej konsoli. Teraz Amerykanie ruszają na poszukiwania swojego Genshina.

Genshin Impact to jedna z najlepiej zarabiających gier na świecie. Dwa lata temu gra chińskiego studia miHoYo szturmem zawojowała świat. Jest ona pomyślana przede wszystkim z myślą o urządzeniach mobilnych, to one stanowią bowiem rdzeń chińskiego gamingu. Ale Genshin Impact równie dobrze działa też na komputerach czy na PlayStation.

Microsoft zazdrości Sony Genshina na konsoli

No właśnie, tylko na PlayStation. Właśnie to bardzo boli Microsoft. Smaczku dodaje fakt, że to właśnie Microsoft negocjował w twórcami gry, kiedy jeszcze ona powstawała. W siedzibie amerykańskiej firmy w końcu ustalono, że trzeba znaleźć własnego Genshina.

W jaki sposób? Amerykanie ruszyli na łowy do Chin i nawiązują partnerstwa z nawet niewielkimi studiami. Amerykanie liczą, że w ten sposób odkryją nowego Genshina, zanim ten stanie się modny. Sony jednak od dawna działa na tym rynku. Narzędziem Japończyków jest China Hero Project, który wspiera chińskich twórców. Gry z Państwa Środka poczynają sobie coraz lepiej, nic zatem dziwnego, że i Microsoft i Sony szukają twórców nowych hitów.

