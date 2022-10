Tanio już było. Kolejny rodzaj towaru znacząco drożeje

Valve aktualizuje ceny. Niestety, tanio już było i teraz czeka nas masa podwyżek. Za nowe i już wcześniej dodane gry do platformy Steam zapłacimy więcej.

Wydawać by się mogło, że jest tylko kilka rzeczy niezmiennych w życiu: śmierć podatki i ceny nowych gier. Od lat za największe tytuły najbardziej znanych producentów trzeba było zapłacić 59,99 dolarów lub ewentualnie 69,99 USD. Przekładało się to na ceny odpowiednio 215 zł i 249 złotych. Choć wiele osób mogło narzekać, że jest to zbyt wiele, prawda jest taka, że teraz będzie jeszcze drożej.

Valve udostępniło oficjalną rozpiskę sugerowanych cen w danym regionie. Polacy będą musieli za grę zapłacić nawet 30% więcej niż miało to miejsce dotychczas. Niewątpliwie, jest to znaczna podwyżka, lecz nie może się równać z tym, co przytrafiło się graczom z Turcji i Argentyny. Tam ceny będą wyższe o 450-500%.

USD PLN przed PLN po Różnica % 0,99 3,59 4,49 25% 1,99 7,19 8,99 25% 2,99 10,99 13,49 23% 3,99 14,49 17,99 24% 4,99 17,99 22,99 28% 5,99 21,99 27,50 25% 9,99 35,99 45,99 28% 14,99 53,99 67,99 26% 19,99 71,99 91,99 28% 24,99 89,99 114,99 28% 29,99 107,99 138,99 29% 34,99 124,99 161,99 30% 39,99 142,99 184,99 29% 44,99 161,99 208,49 29% 49,99 179,99 231,99 29% 54,99 199,99 254,99 28% 59,99 214,99 274,99 28% 64,99 232,99 299,99 29% 69,99 249,99 324,99 30% 74,99 269,99 346,99 29% 79,99 289,99 369,99 28%



Należ pamiętać, że jest to wyłączenie sugestia cen ze strony Valve. Przedsiębiorstwo bierze pod uwagę aktualne zawirowania na rynku walut i rosnącą inflację. Złą wiadomością jest to, że producenci gier najczęściej stosują się do zaleceń Steama, więc w najbliższym czasie możemy zobaczyć wyższe ceny gier.

Zobacz: Tak dobrze jeszcze nie było. Steam przebija magiczną barierę

Zobacz: Bannerlord oficjalnie. Konsolowcy czekali na premierę od lat

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Casimiro PT / Shutterstock.com, Kamil Zajaczkowski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Steam DB