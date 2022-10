Tak dobrze jeszcze nie było. Steam przebija magiczną barierę

Populacja graczy zwiększa się, dzięki czemu Steam pobił kolejny rekord. Platformie udało się przebić magiczną barierę.

Steam w ostatnich latach systematycznie bije swoje kolejne rekordy. To tylko pokazuje, jak przez cały czas rozwija się rynek gier i jak na całym świecie przybywa samych graczy. Wczoraj platforma Valve ponownie poprawiła swój najlepszy w historii rezultat, przebijając tym samym magiczną barierę.

Steam bije rekord

Wczoraj (23 października) około godziny 16:00 czasu polskiego Steam pobił swój rekord w liczbie jednocześnie zalogowanych użytkowników. Platformie w końcu udało się przebić poziom 30 mln osób. Dokładny wynik to 30,032,005 graczy, którzy w tym samym czasie byli zalogowani na platformie. W ten sposób udało się pokonać rezultat 29,986,681 osób, osiągnięty w marcu 2022 roku.

Co warto pokreślić, jest to liczba zalogowanych użytkowników Steama, a nie liczba jednocześnie grających osób. W tym czasie tylko 8,5 mln osób miało rzeczywiście uruchomioną jakąś produkcję. Nie zmienia to faktu, że rekord to rekord i pokazuje to, że graczy na całym świecie wciąż przybywa. Kolejna okazja do poprawy tego rezultatu będzie w trakcie tegorocznych wyprzedaży czy też z okazji Halloween, czy też z powodu Świąt Bożego Narodzenia.

