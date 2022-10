Ukryte wiadomości w materiałach z Silent Hill. Mrożą krew w żyłach

Wśród zaprezentowanych gier z serii Silent Hill to ta o podtytule Townfall wydaje się najbardziej tajemnicza. Jej twórcy ukryli w swoich materiałach kilka wiadomości.

Kilka dni temu odbyło się Silent Hill Showcase, na którym Konami zaprezentowało kilka nowych gier z tej serii. Wśród nich znalazła się ta o podtytule Townfall. Opublikowane na jej temat materiały nie zdradzały wiele. Na trailerze mogliśmy jedynie obserwować dziwne i niepokojące obrazy oraz jakieś przesłuchanie. Okazuje się, że to nie koniec, bowiem twórcy ukryli dla nas kilka wiadomości.

Ukryte wiadomości Silent Hill Townfall

W trakcie zorganizowanego wydarzenia Jon McKellan, który jest dyrektorem kreatywnym Townfall, przyznał, że trailer to zaledwie początek i na razie nie mogą zdradzić nic więcej. Poza tym uprzedził, że materiał warto obejrzeć po raz drugi, aby niczego nie pominąć. Gracze potraktowali to jako wyzwanie i szybko udało im się odkryć ukryte wiadomości.

Jako pierwszy dokonał tego użytkownik Reddita o pseudonimie u/MilkManEX. Pobrał on trailer Silent Hill Townfall jako plik audio w formacie m4a, a następnie wrzucił go do Audacity. Okazało się, że spektrogram skrywa wiadomość o następującej treści:

Whatever heart this town had has now stopped (ang. Jakiekolwiek serce miało to miasto, teraz się zatrzymało).

fot. u/MilkManEX

Poza tym gracze odkryli na trailerze także wiadomość o treści "Thy flesh is weak" (ang. Twoje ciało jest słabe), a także kod Morse’a z sygnałem ratunkowym S.O.S. Wreszcie twórcy opublikowały dwa zdjęcia czegoś, co na pierwszy rzut oka wygląda na dom. Oba z początku mogły wydawać się identyczne. Jednak jedno z nich również skrywało wiadomość o treści "I don't know how to leave" (ang. Nie wiem, jak się wydostać).

Silent Hill Townfall ma być grą, która jednocześnie szanuje materiał źródłowy, jakim są pierwsze części serii, a jednocześnie robi coś zupełnie inaczej, jak wynika ze słów Jona McKellana. Dlatego też twórcy uprzedzają, że nie powinnyśmy spodziewać się zbyt wielu nawiązań do wcześniejszych gier.

