Resident Evil 4 Remake na pierwszym gameplayu. Wygląda świetnie

Capcom w końcu pokazał kawałek gameplayu z Resident Evil 4 Remake. Gra prezentuje się bardzo dobrze i może podobać się fanom serii.

Chociaż do premiery Resident Evil 4 Remake zostało mniej więcej 6 miesięcy, to Capcom bardzo oszczędnie raczył nas materiałami z gry. Tak przynajmniej było do tej pory, bo wczoraj wieczorem (20 października) odbyło się wydarzenie o nazwie Resident Evil Showcase, na którym w końcu pokazano rozgrywkę z nadchodzącego remake'a.

Resident Evil 4 Remake na pierwszym gameplayu

Na wideo możemy zobaczyć niemal sam początek gry, gdy Leon Kennedy trafia do wioski na terenie Hiszpanii. To tam prowadzi trop do zaginionej córki prezydenta USA, którą główny bohater ma uratować. Widać, że Capcom starał się możliwie oddać klimat pierwowzoru, co w mojej ocenie udało się doskonale. Pamiętam, że gdy wiele lat temu pierwszy raz uruchomiłem Resident Evil 4, to atak mieszkańców wioski był jednym z trudniejszych momentów.

Na tym jednak nie koniec, bowiem Capcom zaserwował nam też nowy trailer fabularny. Na nim możemy zobaczyć znanych bohaterów, czyli Adę Wong, Ashleu czy też samego Ramona Salazara. Kto grał w pierwowzór, ten wie, o kogo chodzi. To daje nadzieję, że w przypadku czwórki twórcy bardziej będą trzymać się pierwowzoru. Dla fana serii zbyt duże zmiany dokonane w remake'u trzeciej części były dla mnie mało zadowalające.

Gra zadebiutuje 24 marca 2023 roku w wersji na PC, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz Xbox Series X/S. Do sprzedaży trafi też edycja kolekcjonerska, z figurką głównego bohatera.

