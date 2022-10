Bannerlord oficjalnie. Konsolowcy czekali na premierę od lat

Mount & Blade II: Bannerlord w końcu oficjalnie pojawi się w sklepach jako produkt skończony. Trafi też do konsolowców, którzy w przeciwieństwie do użytkowników desktopów, nie mieli wcześniej możliwości zagrania w tytuł.

Nareszcie nadszedł koniec oczekiwania. Mount & Blade II: Bannerlord w końcu miał premierę swojej pełnej wersji. Warto jednak zauważyć, że premiera z pewnością bardziej cieszy konsolowców niż posiadaczy PC, gdyż ci pierwsi mogą w końcu mieć swój pierwszy kontakt z grą.

Mount & Blade II: Bannerlord oficjalnie

Już od dzisiaj 25 października można kupić pełną wersją gry Mount & Blade II: Bannerlord. Użytkownicy PC mogli w tytuł grać już od marca 2020 roku w ramach wczesnego dostępu. Sam skorzystałem z tej możliwości i mogłem na żywo śledzić rozwój gry, która w ciągu tych dwóch lat zmieniła się nie do poznania. I dobrze, bo początkowo spotkała się z mocną krytyką fanów, którzy czekali na tytuł latami, a w efekcie dostali produkt, który nie różnił się zbytnio od pierwszej części. Do tego pojawiało się wiele błędów.

Mount & Blade II: Bannerlord jest od dziś dostępne na PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox One X oraz Xbox One S w polskiej wersji językowej (z napisami).

Tuż przed premierą, TaleWorlds Entertainment zadbało o zaimplementowanie kilku kluczowych dla gry mechanik. Po pierwsze, w końcu pojawił się system sztandarów, które będą mogły dzierżyć nasze jednostki, by zwiększyć statystyki otaczających ich towarzyszy. Po drugie, zintegrowano grę z warsztatem Steam, co sprawia, że wgrywanie modów jest jeszcze prostsze. W obecnej chwili znajduje się tam niewiele modów, jednak jestem przekonany, że wiele twórców modyfikacji pracuje już w pocie czoła, by przenieść swoją pracę na platformę Steama.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: TaleWorlds