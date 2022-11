Nowe gry w abonamencie PlayStation Plus. Sony zdradza listę

W listopadzie do usługi PlayStation Plus dołączą kolejne gry, dostępne dla posiadaczy abonamentu w wersji Extra oraz Premium. Lista nie jest długa, ale znajduje się na niej kilka hitów, więc gracze powinni być zadowoleni.

Nowe gry zostaną dodane do usługi PlayStation Plus Extra i Premium już 15 listopada, czyli w najbliższy wtorek. Na liście znajdują się następujące produkcje:

The PlayStation Plus Game Catalog lineup for November includes:



➕ Skyrim

➕ Rainbow Six Siege

➕ Kingdom Hearts

➕ The Gardens Between



And many more.