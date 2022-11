Powstaje nowa gra w świecie Horizon, ale nie tego się spodziewasz

PlayStation pracuje nad nową grą w świecie Horizon. Jednak nie będzie to trzecia odsłona serii, a coś zupełnie nowego.

Horizon Zero Dawn i Forbidden West to świetne gry. Nie mają może statusu aż tak kultowych, jak God of War czy The Last of Us, ale z pewnością są mocną pozycją w portfolio PlayStation. Nic dziwnego, że Japończycy planują kolejną produkcję w tym świecie, ale nie będzie to trzecia odsłona. Zamiast tego Sony stawia na coś zgoła innego.

Nowa gra w świecie Horizon

PlayStation nawiązało w tym celu współpracę z NCSoft. To twórcy Guild Wars, czyli jednego z najlepszych najbardziej znanych MMO na świecie. Skąd taka decyzja? No bo tym właśnie ma być nowa gra w świecie Horizon, nowym MMORPG, czyli grą usługą, których Sony chce mieć więcej w swojej ofercie.

NCSoft podobno już rekrutuje nowe osoby do pracy nad grą. Ta na razie jest określana wewnętrznie i w ogłoszeniach o prace jako "Project H". Z tego powodu nie wiemy wiele na temat samej gry. Jednego możemy być pewni — jeśli rzeczywiście powstanie, to poczekamy na nią jeszcze kilka lat.

NCSoft i PlayStation na razie nie skomentowały tych doniesień.

