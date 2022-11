Black Friday 2022. Z tego sklepu nie wyjdziesz z pustymi rękami

Smartfon, laptop, a może słuchawki? Cokolwiek planujesz kupić na Black Friday, nie możesz ominąć tego sklepu.

Chodzi o sklep huawei.pl. To sklep internetowy marki Huawei, w którym skorzystasz z doskonałych promocji nie tylko na Black Friday i kupisz doskonały smartfon fotograficzny: Huawei Mate 50 Pro. Zakupy są przy tym bardzo wygodne. Do logowania wykorzystywane jest to samo ID Huawei, co przy korzystaniu z usług na telefonie Huawei i przy zakupach w aplikacji mobilnej My Huawei.

Co dobrego na huawei.pl?

Korzystanie z huawei.pl daje też mnóstwo dodatkowych korzyści. W całym kraju nie zapłacisz za dostawę ani grosza, a swój wymarzony telefon czy zegarek otrzymasz zwykle następnego dnia roboczego do domu lub do paczkomatu InPost. Możesz zapłacić online, także BLIK-iem, albo przy odbiorze.

Polscy klienci zakochali się w zakupach na raty i tu również ich nie zabrakło. Kupując na huawei.pl możesz skorzystać z rat dostarczanych przez PayU. Są tu oczywiście raty bez odsetek. Cenę zakupów możesz rozłożyć na 5, 10 lub 20 rat 0%.

Jeśli zmienisz zdanie, możesz zwrócić swój zakup w ciągu 15 dni. Po złożeniu wniosku masz jeszcze 14 dni na odesłanie produktu. Urządzenia są objęte 24-miesięczną gwarancją, akcesoria zaś 12-miesięczną (24 miesiące na baterie wbudowane), liczone od daty sprzedaży produktu. Oczywiście możesz dokupić przedłużoną gwarancję, często w promocyjnej cenie. Nie musisz też obawiać się trudności z serwisem – Huawei gwarantuje serwis door-to-door. Swój sprzęt możesz nadać w paczkomacie lub zamówić odbiór przez kuriera.

Wisienką na torcie zakupów na huawei.pl jest oczywiście program lojalnościowy. Za zakupy na huawei.pl i w aplikacji My Huawei otrzymasz punkty Huawei. Możesz je wymienić na zniżki w czasie kolejnych zakupów. Zostaną one doliczone do innych promocji, z których skorzystasz w sklepie. Wystarczy zapisać się do newslettera, by otrzymać kupony zniżkowe, a to dopiero początek. W ten sposób można sporo zaoszczędzić.

Huawei MateBook D 14 2021



Szukasz laptopa niedużego i taniego? Huawei MateBook D 14 2021 jest dla Ciebie. To żwawy laptop, zwłaszcza jeśli podłączysz go do Wi-Fi 6. Jego obudowa świetnie się prezentuje, a czas pracy na akumulatorze na pewno nie zawiedzie. Ten model może odtwarzać filmy ponad 10 godzin. Mimo że nie jest to model z wysokiej półki, nie zabrakło tu niemal bezramkowego ekranu 1080p o przekątnej 14 cali.

Huawei MateBook D 14 jest na Black Friday tańszy aż o 1100 złotych. Promocją został objęty model z procesorem i5, 8 GB RAM-u oraz dyskiem SSD 512 GB. W cenie dostaniesz też myszkę bezprzewodową Huawei CD23, więc maszyna będzie od razu gotowa do pracy.

Huawei MateBook D 15 2021



Chcesz czegoś więcej? Huawei MateBook D 15 z 15-calowym ekranem również kusi. To przystępny cenowo model z niezłymi podzespołami. Doceniliśmy go za wysoką kulturę pracy i zadowalający czas pracy bez ładowania. Można na nim nawet pograć, choć oczywiście trzeba będzie obniżyć jakość obrazu.

Podobnie jak mniejszy braciszek, MateBook D 15 również ma nowoczesne możliwości łączności, wszystkie potrzebne w domu i w pracy złącza oraz szybki dysk SSD NVMe.

Zobacz: Test Huawei MateBook D 15 (2021) – nie wszystko się udało

Huawei MateBook D 15 2021 do 27 listopada kosztuje o 1200 zł mniej niż zwykle. Jego aktualna cena to 2599 zł. Promocją został objęty model z procesorem Intel Core i5, 8 GB RAM-u i dyskiem 512 GB. Oczywiście przy zakupie na huawei.pl dostaniesz do niego gratisy: bezprzewodową myszkę Huawei CD23 i miękkie etui ochronne w kolorze szarym, świetnie pasującym do srebrnej obudowy laptopa.

Huawei MateBook D 16 2022 z myszką i tabletem



Huawei MateBook D 16 to doskonały laptop do pracy i do zabawy. Prezentuje się bardzo elegancko i ma coś, czego ze świeczką szukać u konkurentów: pełnowymiarowy blok numeryczny. Klawiatura w ogóle jest warta grzechu, bo Huawei zadbał tu o przyjemny skok wysokości 1,5 mm oraz tak zwane „miękkie lądowanie”. Pisanie na nim to czysta przyjemność.

MateBook D 16 ma 16-calowy ekran o proporcjach 16:10, na którym świetnie ułożą się dokumenty, arkusze, podręczniki czy program graficzny. Ramek niemal nie ma, jest za to redukcja emisji niebieskiego światła i świetne odwzorowanie kolorów. Warto zwrócić uwagę również na autorską antenę Wi-Fi i webcam 1080p z SI poprawiającą obraz.

Zobacz: Huawei prezentuje nowe laptopy z serii MateBook D16 i D16s

Promocją objęty został Huawei MateBook D16 z procesorem i5, 16 GB RAM-u i dyskiem SSD 512 GB. Jego cena została obniżona o 400 zł, ale to nie koniec. W cenie 3999 zł dostaniesz laptopa, a także tablet Huawei MatePad T10 w wersji 2/32 GB z Wi-Fi i myszkę bezprzewodową Huawei CD23.

Huawei MateBook X Pro 2022



Huawei MateBook X Pro jest śliczny, a jego głośniki zdmuchnęły mi czapkę z głowy. Może i jest to laptop biznesowy, ale można na nim spokojnie pograć, pracować z grafiką czy oglądać filmy bez dodatkowych głośników. Ma fenomenalny wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości 3120 × 1600 px przy przekątnej 14,2 cala, czytnik linii papilarnych, duże możliwości łączności, kamerę zgodną z Windows Hello i sporo innych atrakcji. Przy tym waży tylko 1,26 kg. Szczegóły znajdziesz w recenzji Mariana, a teraz przejdźmy do promocji.

Zobacz: Huawei MateBook X Pro – prawie doskonały towarzysz biznesmena

Zobacz: Huawei MateBook X Pro to zastrzyk świeżej mocy

Promocją został objęty szary Huawei MateBook X Pro z procesorem i7, 16 GB RAM-u i dyskiem 1 TB. Cena to nadal 8999 zł, ale Huawei dorzuca imponujące wyposażenie dodatkowe. Zegarek Huawei Watch GT 3 Pro Classic w rozmiarze 46 mm to model w ceramicznej kopercie z szafirowym szkłem i wbudowanym EKG. Otrzymasz też klawiaturę bezprzewodową Huawei Ultrathin Keyboard w kolorze zielonym (moim ulubionym).

To nie koniec okazji na huawei.pl. Do wybranych laptopów możesz dołożyć także słuchawki Huawei FreeBuds 4 w kolorze srebrnym. Te lekkie i wygodne słuchawki TWS z ANC możesz mieć za 299 zł. To połowa normalnej ceny. Możesz też przy okazji wymienić sobie router w domu za jedyne 49 zł – tyle kosztuje właśnie Huawei Wi-Fi AX2. Bardzo polecam, jeśli nie masz jeszcze Wi-Fi 6. Nie zabrakło możliwości przedłużenia gwarancji na kupowane laptopy – dodatkowe 12 miesięcy będzie kosztować tylko 9,90 zł. Grzechem byłoby nie skorzystać.

Jeśli jednak wolisz coś mniejszego i lżejszego niż laptopy MateBook, być może skusisz się na tablet Huawei MatePad 11 o 300 zł taniej i ze świetną klawiaturą magnetyczną w prezencie. Ten praktyczny zestaw kosztuje 1699 zł do 27 listopada.

Źródło zdjęć: Huawei, STILLFX (Shutterstock)

Źródło tekstu: Huawei, własne