Huawei Watch GT 3 Pro debiutuje w Polsce. Na start 200 zł taniej

W trzy tygodnie po premierze w Chinach do Polski wkracza zegarek Huawei klasy premium – Watch GT 3 Pro. Urządzenie kusi kopertą z tytanu lub ceramiki, szafirowym szkłem, wieloma funkcjami sportowymi i zdrowotnymi, jednak jego cena jest wysoka.

Huawei Watch GT 3 Pro wchodzi do Polski w dwóch rozmiarach: 43 mm i 46 mm. Mniejszy model ma kopertę ceramiczną i oferowany jest w wariancie Classic oraz Elite, natomiast tytanowa wersja 46 mm wiąże się z wyborem między edycjami Classic, Elite oraz Sport. Różnica dotyczy pasków lub bransolet w zestawie.

Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm ma ceramiczny korpus, tarczę z szafirowego szkła i ekran AMOLED o średnicy 1,32 cala. Wymiary tej wersji to 42,9 x 42,9 x 10,5 mm, masa około 50 g. Koperta zapewnia odporność na poziomie IP68 i wodoszczelność 5 ATM, producent obiecuje, że można z nim nurkować do 30 m. Czas pracy wersji 43 mm wynosi do 7 dni.

Większy Watch GT 3 Pro 46 ma tytanowy korpus, szafirowe szkło i ekran AMOLED 1,43 cala. Jego wymiary to 46,6 x 46,6 x 10,9 mm, masa ok. 54 g (bez paska). Tu również możemy liczyć na wytrzymałość IP68 i 5ATM. Czas pracy jest za to większy – do 14 dni.

Huawei Watch GT 3 Pro – co mogą te zegarki?

Pod względem funkcji obydwa warianty są taki same. Huawei Watch GT 3 Pro wyposażony został w złożony z ośmiu sensorów optyczny pulsometr TruSeen 5.0+, który na bieżąco analizuje tętno i nasycenie krwi tlenem SpO2. W specyfikacji znajdziemy także aplikacje do monitorowania snu i stresu. Zegarek ma też wbudowany GPS.

Huawei Watch GT 3 Pro ma możliwość monitorowania ponad 100 dyscyplin sportowych, w tym tryb dla graczy w golfa. Zegarek umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych przez Bluetooth z wykorzystaniem wbudowanego głośnika i mikrofonu. Ma też NFC, barometr funkcję odtwarzania muzyki.





Watch GT 3 Pro pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS z możliwością instalacji aplikacji ze sklepu Watch AppGallery.

Huawei Watch GT 3 Pro – ceny i rabat na huawei.pl

Standardowe, niepromocyjne ceny za nowe zegarki przedstawiają się następująco:

Watch GT 3 Pro 43 mm Classic za 1999 zł

Watch GT 3 Pro 43 mm Elite za 2399 zł

Watch GT 3 Pro 46 mm Sport za 1699 zł

Watch GT 3 Pro 46 mm Classic za 1699 zł

Watch GT 3 Pro 46 mm Elite za 2199 zł

Decydując się na zakupy w sklepie huawei.pl, w promocji do 5 czerwca każdy z modeli zegarka można kupić o 200 zł taniej, do tego do modelu 43 mm dodawane są (za 1 zł) słuchawki FreeBuds Lipstick, natomiast do 46 mm – słuchawki FreeBuds 4.

