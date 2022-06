Huawei prezentuje nowe laptopy z serii MateBook D 16 i 16s

Firma Huawei zaprezentowała nowe laptopy z serii MateBook. Modele D16 oraz 16s charakteryzują się dużymi ekranami i stworzone są zarówno do pracy, zabawy, jak i nauki.

Huawei MateBook D 16 oraz 16s to dwa nowe laptopy w ofercie chińskiego producenta. Chociaż nadal mają to być lekkie i cienkie urządzenia, to wyposażone są w duże ekrany o przekątnej 16 cali. Producent zapewnia, że pomimo tego udało się je zamknąć w obudowach porównywalnych do modeli nieco mniejszych, a konkretnie 15,6-calowych.

Huawei MateBook D 16

Pierwszym z zaprezentowanych laptopów jest Huawei MateBook D 16. Jest on wyposażony w 16-calowy ekran FullView o proporcjach 16:10, który zajmuje 90% powierzchni frontu. Za wydajność odpowiadają procesory Intel Core H 12. generacji. Do sprzedaży trafią warianty z układami Core i7-12700H, Core i5-12500H oraz Core i5-12450H. Do tego dochodzą dwukanałowe pamięci RAM, szybki dysk SSD oraz anteny Huawei Metaline, które mają zapewniać stabilniejsze połączenie po WiFi.

Poza tym laptop ma pełnowymiarową klawiaturę z częścią numeryczną, która ma podobno niespotykany przy tych wymiarach 1,5-milimetrowy skok z tzw. miękkim lądowaniem. Huawei twierdzi, że ma to ułatwić pisanie. Huawei MateBook D 16 ma metaliczną obudowę o łącznej masie 1,7 kg. W zestawie z komputerem znajduje się kieszonkowa ładowarka o mocy 65 W.

Laptop będzie dostępny w przedsprzedaży w dniach od 23 czerwca do 24 lipca z kodem rabatowym o wartości 700 zł. Promocja będzie ograniczona czasowo. Do sprzedaży regularnej trafi 25 lipca w cenach: 3999 zł (i5, 8 GB RAM), 4399 zł (i5, 16 GB RAM) oraz 5699 zł (i7, 16 GB RAM).

Huawei MateBook 16s

Huawei MateBook 16s jest laptopem premium w ofercie chińskiego producenta. W jego przypadku mowa o 16-calowym ekranie o proporcjach 3:2, któryu ma mieć jeszcze cieńsze ramki wokół ekranu (od 5,2 do 7,3 mm). Wyposażony jest w matrycę o rozdzielczości 2520 × 1680 pikseli, ze 100-procentowym pokrycie palety barw sRGB oraz jasnością 300 nitów. Co ważne, jest to ekran dotykowy.

Jeśli chodzi o wnętrze, to mamy tutaj procesor Intel Core i7-12700H o mocy TDP na poziomie 60 W, który współpracuje ze zintegrowaną grafiką Intel Xe. Laptop dostępny będzie w wersji z 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 1 TB. Oprócz tego Huawei MateBook 16s wyposażony jest w klawiaturę zaprojektowaną we współpracy z 2012 Lab. Efektem kolaboracji ma być poprawienie zarówno skoku klawiszy, jak i ich wyczuwalności w dotyku. Tu również są one amortyzowane podczas naciskania.

Laptop ma korpus wykonany z metalu. Komputer mieści się w obudowie o grubości 17,8 mm i masie 1,99 kg. W przedsprzedaży dostępny będzie od 23 czerwca do 24 lipca z monitorem Huawei MateView GT 34 za 1 zł. Regularna sprzedaż ruszy 25 lipca. Cena to 7499 zł.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei