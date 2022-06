Standard PCI Express 7.0 już w 2025 roku. Będzie szalenie wydajny

Wiele osób nadal nie ma komputera zdolnego do obsługi interfejsu PCI Express 5.0, a na horyzoncie jest już PCI Express 7.0. Skok wydajności będzie ogromny.

Dzięki procesorom Intel Alder Lake-S, które debiutowały na rynku pod koniec ubiegłego roku pod domowe strzechy zawitał interfejs PCI Express 5.0. AMD niestety jest w tyle za Niebieskimi i ich procesory nadal korzystają z wolniejszego PCIe 4.0. To się zmieni dopiero pod koniec tego roku z serią Ryzen 7000.

PCI Express 7.0 będzie 4x wydajniejsze od PCIe 5.0

Przez to na rynku konsumenckim nadal jest niewiele urządzeń korzystających z PCIe 5.0, a popularyzacja SSD tego typu ma nastąpić na przełomie 2022 i 2023 roku. Mimo to organizacja PCI-SIG zrzeszająca ponad 900 firm nie spoczęła na laurach. Pracuje już ona nad standardami PCIe 6.0 i PCIe 7.0.

Podczas spotkania PCI-SIG Developers Conference 2022 ogłoszono, że PCI Express 7.0 będzie gotowe w 2025 roku. Utrzymano tempo postępu, a więc PCIe 7.0 będzie 2x wydajniejsze od PCIe 6.0 i aż 4x wydajniejsze od PCIe 5.0. Innymi słowy mowa o transferze danych na poziomie do 128 GT/s. Oznacza to do 512 GB/s dla dwukierunkowej przepustowości w połączeniu 16-kanałowym (x16).

Podobnie jak w przypadku PCI Express 6.0, tak i PCI Express 7.0 ma korzystać z technologii kodowania PAM4 (Pulse Amplitude Modulation with 4 levels). Jest to znaczna poprawa w stosunku do specyfikacji 128b/130b dla PCI Express 3.0, 4.0 i 5.0. Zachowana zostanie jednak zgodność wsteczna.

Biorąc pod uwagę etap ustalania specyfikacji dla PCIe 7.0 oraz fakt, że nowe urządzenia trafiają wpierw do centrów danych i sprzętu związanego z AI/ML na opisywany interfejs i podzespoły go wykorzystujące poczekamy jeszcze wiele lat. Rok 2028 jest w miarę bezpiecznym terminem.

