Są pierwsze testy Intel Arc A380. Jest dramatycznie słabo

Chińskie serwisy technologiczne miały okazję przetestować pierwszą, tzw. dedykowaną kartę graficzną Intela, czyli model Arc A380. Chociaż to konstrukcja budżetowa, to wyniki i tak są dramatycznie słabe.

Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami, dzisiaj (22 czerwca) zeszło embargo na testy karty graficznej Intel Arc A380. Model ten na razie dostępny jest tylko w Chinach, więc to portale z Państwa Środka miały okazje sprawdzić jego możliwości. Niestety, jest bardzo źle.

Intel Arc A380 ze słabą wydajnością w grach

Tak naprawdę wyniki karty graficznej Intel Arc A380 należałoby podzielić na dwie osobne kwestie. W syntetycznych benchmarkach 3DMark Time Spy oraz 3DMark Port Royal konstrukcja Niebieskich radzi sobie całkiem nieźle, pokonując nawet Radeona RX 6500 XT. Patrząc tylko na te wykresy, można być optymistą.

Sprawa całkowicie odmienia się w momencie uruchomienia gier. Wtedy Intel Arc A380 przegrywa nie tylko z GeForcem GTX 1650, ale nawet Radeonem RX 6400. Co gorsze, różnice w wielu tytułach są naprawdę duże i wynoszą od kilku do nawet kilkudziesięciu punktów procentowych. Największe różnice są w produkcjach DirectX 11, a dużo mniejsze w DX12 i Vulkan. Na poniższym wykresie od lewej są gry: League of Legends, PUBG, GTA V, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 5 oraz Red Dead Redemption 2.

Karta graficzna Intel Arc A380 sprzedawana jest w Chinach za równowartość 160 dolarów, czyli ma podobną cenę właśnie do Radeona RX 6400. To sprawia, że nowy model Niebieskich, chociaż jest konstrukcją budżetową, to staje się kompletnie nieopłacalny.

Nie tak miało być...

