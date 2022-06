Lada moment poznamy wydajność kart graficznych Intela

Planujesz zakup nowej karty graficznej? Zastanawiasz się jaki wybrać model? Już niedługo będzie wiadome, czy warto czekać na propozycje Intela!

W zeszłym tygodniu oficjalnie debiutowała pierwsza karta graficzna Intela do komputerów stacjonarnych. Mowa o modelu ARC Alchemist A380, czyli przedstawicielu niskiej półki cenowo-wydajnościowej. Jak na razie pojawiła się ona tylko na rynku chińskim, a plotki sugerują, że wpierw trafi do partnerów OEM.

NDA na testy karty Intel ARC A380 schodzi już jutro

Mimo wszystko pojawił się już pierwszy autorski model od chińskiej firmy GUNNIR, a kolejni partnerzy Niebieskich tacy jak Acer, ASUS, GIGABYTE, HP czy MSI też pracują nad swoimi propozycjami. Gdzie są jednak wyniki wydajności Intel ARC Alchemist A380? Pod embargo! A my wiemy kiedy schodzi.

Jak donosi znany z trafnych przecieków użytkownik Tweetera o pseudonimie "momomo_us" już jutro schodzi NDA na testy autorskich modeli Intel ARC Alchemist A380. Większość recenzji będzie dotyczyła prawdopodobnie opisywanego przez nas już modelu firmy GUNNIR w wariancie Photon OC.

6/22 A380评测 — 188号 (@momomo_us) June 21, 2022

Mamy tutaj do czynienia z GPU Intel ACM-G11, które dysponuje 8 rdzeniami Intel Xe oraz 6 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 96-bitowej szynie danych. Pobór mocy względem oryginału podniesiony został z 75 do 92 W, co pozwalać ma na osiąganie zegara do 2450 MHz w trybie boost.

Zgodnie z informacjami od Niebieskich model ARC A380 stworzony został z myślą o graniu w rozdzielczości Full HD i przy 60 FPS. Według wykresów producenta bez problemu można bawić się w nowszych produkcjach. Tytuły takie jak Counter-Strike: Global Offensive, Apex Legends czy Fortnite osiągają po 100 FPS, zaś DOTA 2 to nawet 230 FPS. Jest to więc wydajność większa niż w przypadku konkurencyjnego Radeona RX 6400.

Oczywiście kluczowa okaże się jak zwykle cena. Na rynku Chińskim mowa o 1030 renminbi, licząc wraz z podatkiem, a więc równowartość około 689 złotych. Jeśli podobne będzie wyglądać to w Europie to szykuje się hit sprzedażowy. Dla porównania wspomniany wcześniej (i prawdopodobnie słabszy!) AMD Radeon RX 6400 w Polsce kosztuje aktualnie około 900 - 1000 złotych.

