Pierwsza karta graficzna Intela debiutuje na rynku. Szykuje się hit

Mamy to! Pojawiła się pierwsza karta graficzna Intel ARC Alchemist do komputerów stacjonarnych. Pozytywnie zaskakuje zarówno cena, wydajność, jak i pobór mocy.

Ledwie wczoraj pisaliśmy o tym, że układy graficzne Intela pojawiły się na liście obsługujących API w postaci Vulkana 1.3, a już dzisiaj pierwsza dedykowana komputerom stacjonarnym karta graficzna debiutuje na rynku. Mowa o Intel ARC Alchemist A380, czyli niższym przedstawicielu architektury Xe-HPG.

Intel przypuszcza atak na niski segment cenowy

Niebiescy zdradzili wszystko. Znamy już pełną specyfikację, sugerowaną cenę oraz wydajność w grach. Wygląda, że Amerykanie celują w segment, o którym zapomniała NVIDIA i AMD. Mowa więc o taniej karcie graficznej, która mimo wszystko pozwala komfortowo bawić się w nowych grach.

Intel ARC A380 zadebiutował jak na razie wyłącznie w Chinach. Na inne rynki, w tym europejski, trafi w najbliższych tygodniach. Jest to układ oparty na rdzeniu ACM-G11, który dysponuje 8 rdzeniami Intel Xe oraz 6 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 96-bitowej szynie danych. Taktowanie podstawowe rdzenia wynosi 2000 MHz, zaś pamięci 16 000 MHz. Pobór mocy to zaledwie 75 W, co przekłada się na niskie temperatury.

Konstrukcja Niebieskich stworzona została z myślą o osobach bawiących się w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) i przy 60 klatkach na sekundę. Według wykresów producenta bez problemu można bawić się w nowszych produkcjach, z czego sieciowe tytuły jak Counter-Strike: Global Offensive, Apex Legends czy Fortnite osiągają po 100 FPS, zaś taka DOTA 2 to nawet 230 FPS.

Sugerowana cena Intel ARC A380 w Chinach wynosi 1030 renminbi, licząc wraz z podatkiem, a więc równowartość około 689 złotych. Amerykanie twierdzą, że ich propozycja jest o 25% wydajniejsza od karty graficznej AMD Radeon RX 6400, która w Polsce kosztuje 900 - 1000 złotych. W drodze są jeszcze dużo mocniejsze układy jak Intel ARC A580, A750 czy A770 dysponujące bardziej rozbudowanymi GPU.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Intel, oprac. własne