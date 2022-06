Podkręcanie zablokowanych procesorów jest już na wyciągnięcie ręki

Kupiłeś tańszy, zablokowany procesor? Brakuje Ci wydajności? Już niedługo będziesz mógł go podkręcić! Wszystko dzięki nowej płycie głównej MSI.

Intel od wielu lat dzieli swoje serie procesorów na jednostki dla zwykłych śmiertelników oraz modele dla entuzjastów. Drugie z wymienionych mają w nazwie dodaną literę "K", co sugeruje, że są odblokowane i nadają się do podkręcania. To zaś umożliwia z odpowiednim układem chłodzenia zyskać sporo "darmowej" wydajności.

MSI chce umożliwić tanie podkręcanie zablokowanych CPU

Jednak kilka miesięcy temu internet obiegła informacja, że zablokowane jednostki Intel Alder Lake-S również można podkręcać. Robi się to nieco inaczej, "w startym stylu", czyli zmianą BCLK. Możliwe jest to tylko na topowych, drogich płytach głównych, a więc cała operacja nie ma większego sensu ekonomicznego.

Już niedługo może się to zmienić. Zgodnie z najnowszymi informacjami tajwański gigant na rynku podzespołów komputerowych szykuje się do premiery nowej płyty głównej. Mowa o modelu MSI MAG B660M Mortar Max wyposażonym w tzw. "clock generator" (dokładniej Renesas RC26008) pozwalający na zmianę BCLK.

Będzie to płyta główna w formacie Micro ATX wyposażona w cztery banki dla pamięci RAM DDR4, jedno złącze PCIe 5.0 x16, jedno PCIe 3.0 x16 i jedno PCIe 3.0 x1. Do tego dochodzi sześć portów SATA III oraz dwa złącza M.2 PCIe 4.0 x4 dla nośników danych. Całość z fabrycznymi radiatorami.

MSI MAG B660M Mortar Max może okazać się hitem sprzedażowym, zwłaszcza wśród entuzjastów, którzy nie celują w najwyższą półkę cenową. W sprzedaży ma się pojawić lada moment, bo już w lipcu. Wszystko jednak zależy na ile Tajwańczycy wycenią swoją platformę. Jeśli będzie zbyt droga to wiele osób po prostu wybierze odblokowany procesor lub płytę główną z chipsetem Z690.

Źródło zdjęć: MSI, Chi11eddog@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne