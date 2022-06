PlayStation 5 Slim. Nie chciał czekać, zrobił sam

Marzy Ci się konsola Sony PlayStation 5 w wersji Slim? To możliwe już teraz! O ile tylko masz dusze majsterkowicza i sporo wolnego czasu.

Konsola Sony PlayStation 5 debiutowała na rynku w 2020 roku, dokładniej 12 listopada. Prócz skoku wydajności, zaserwowała ona nam również szereg nowości. Jedną z nich jest również zupełnie nowy, futurystyczny design. Przez część fanów PlayStation kochany, zaś przez innych znienawidzony.

Autorskie Sony PlayStation 5 "Slim" okazało się 5x cieńsze

Tak czy siak przy wymiarach na poziomie 390 x 260 x 104 milimetrów PlayStation 5 jest jedną z największych konsol od Japończyków. Co prawda Sony ma w zwyczaju po kilku latach od premiery wydawać odchudzone modele "Slim", ale jeden z internautów nie chciał czekać i stwierdził, że zrobi to samemu.

Znany majsterkowicz i YouTuber o pseudonimie "DIY Perks" przygotował własną, wyjątkową wersję Sony PlayStation 5. Nie tylko wysokość została zmniejszona z 104 do 19 milimetrów, ale udało się też osiągnąć znacznie niższe temperatury nawet pod długotrwałym obciążeniem.

Taki efekt wymagał jednak sporo pracy, a zasadniczo jedyną pozostałą z oryginalnej konsoli częścią jest płyta główna. Obudowa została stworzona na nowo z arkuszy miedzianej blachy. Co więcej połączono ją z blokiem wodnym dla układu SoC i sekcji zasilania, a prócz tego pełni rolę radiatora dla pamięci RAM.

Wymieniony został również zasilacz z fabrycznego, na komputerową jednostkę 750 W od HP używaną w serwerach. Zamknięty on został w długiej, aluminiowej obudowie wraz z radiatorem Alphacool NexXxoS sparowanym z wentylatorami Noctua NF-A4x20. Całość ma być montowana na ścianie za telewizorem.

Czy cała operacja się udała? Tak! Chociaż nie obyło się bez komplikacji - poprawek wymagał układ włącznika. Dodatkowo przy pierwszych testach obciążeniowych Youtuber źle zamontował radiator, odcinając dopływ powietrza i tym samym "smażąc" płytę główną zbyt wysokimi temperaturami.

Wymiana MOBO oraz dodanie sond mierzących temperatury układu SoC, pamięci RAM i sekcji zasilania udowodniły, że niezablokowane chłodzenie wodne oferuje dużo lepsze temperatury. DIY Perks zanotował kolejno 46, 52 i 44 °C, acz temperatury SoC szacował na około 65 °C - w końcu sonda nie była w krzemie. Dla porównania "zwykłe" Sony PlayStation 5 to około 75, 94 i 71 °C.

Czy cała operacja jest opłacalna? Nie do końca. Wolny czas, narzędzia i wiedza to najmniejszy problem. Same miedziane arkusze, których użył Youtuber kosztowały prawie tyle co konsola. A do tego należy przecież doliczyć jeszcze elementy układu chłodzenia cieczą i zasilacz.

Zobacz: Karty graficzne sprzedawane są już poniżej sugerowanych cen

Zobacz: Nadciąga karta graficzna dla fanów psów i kapusty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DIY Perks

Źródło tekstu: oprac. własne