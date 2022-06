Nadciąga karta graficzna dla fanów psów i kapusty

Lubisz komputery, psy i kapusty? Świetnie się składa! Wszystkie te zainteresowania zdaniem firmy GALAX można połączyć w jedno. Jak? Dzięki nowej karcie graficznej!

Na przestrzeni ostatnich lat sporo osób zaczęło zwracać uwagę na wygląd zestawu komputerowego. Popularne stały się obudowy z "oknem", czyli panelem bocznym z hartowanego szkła, które dają podgląd na wnętrze PC. Tym samym w sprzedaży jest masa oryginalnych podzespołów.

GALAX kusi nie tylko wyglądem, ale i akcesoriami

Część producentów stawia na podświetlenie RGB LED, inni na oryginalne kolory, a jeszcze inni na wyjątkowe grafiki. Dzisiaj mowa będzie o ostatnim przypadku, bowiem GALAX, DODOWO i BEMOE nawiązali współpracę. Efektem jest karta graficzna oparta na serii Vegetables Fairy japońskiego artysty PonkichiM.

GALAX GeForce RTX 3060 Vegetables Fairy “Cabbage Dog” to specjalna edycja karty graficznej, która lada moment trafi do sprzedaży. Mowa o rdzeniu NVIDIA GA104-150 z fabrycznym OC do 1837 MHz i 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 192-bitowej szynie danych. Całość zasilana dwiema wtyczkami typu 8-pin.

Oczywiście kluczowa jest tutaj nie specyfikacja, a wyjątkowy wygląd. Zarówno skorupa rozbudowanego układu chłodzenia, jak i metalowy backplate doczekały się wyjątkowych grafik z kapusto-psem. Prócz tego w opakowaniu użytkownik znajdzie tematyczną podkładkę pod mysz, uchwyt na telefon i kostkę.

Sugerowana cena GALAX GeForce RTX 3060 Vegetables Fairy “Cabbage Dog” to 3099 RMB, czyli równowartość około 2049 złotych. To niewiele, biorąc pod uwagę, że zwykły RTX 3060 kosztuje w Polsce aktualnie około 1949 złotych. Niestety opisywany karta graficzna prawdopodobnie nie trafi do oficjalnej sprzedaży w Europie. Chętni będą musieli szukać jej na chińskich platformach sprzedażowych jak Aliexpress.

